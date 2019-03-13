【中美角力】外交部回應蓬佩奧涉南海言論：興風作浪不負責任

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（12日）在德州一場能源大會上指責中國「以脅迫手段阻止相關國家開發南海油氣資源」，相反美國卻在促進東南亞的能源安全。 對此，中國外交部發言人陸慷周三（13日）在例行記者會上回應稱，中國和有關當事國之間保持外交磋商機制和內部溝通的管道，能夠維護本地區的和平穩定。他又不點名批評美國「興風作浪」，是不負責任的行為。

蓬佩奧12日表示，中國通過威迫手段封鎖南海的能源發展，導致東盟（ASEAN）國家無法進入價值超過2.5萬億美元的可開發資源。圖為南海。（資料圖片）

陸慷表示，在南海地區，中國確實和有關國家之間存在島嶼領土和海洋劃界的爭議。中方一貫主張有關當事國在國際法基礎上通過友好協商，公平合理地解決有關爭議，並主張在爭議解決前，有關當事國能擱置爭議，探討共同開發。

他又強調，中國和有關當事國之間一直保持著外交磋商機制和內部溝通的管道。應當說，本地區國家能夠以自己的方式很好地管控和處理相互之間的分歧，能夠共同維護本地區的和平穩定，能夠共同致力於本地區的發展繁榮，這符合本地區國家利益。

陸慷還提醒說，個別域外國家一再興風作浪，企圖破壞這樣的祥和局面，是對本地區國家很不負責任的做法。

據悉，蓬佩奧本月內已經兩次指責中國在南海的活動。本月1日他訪問菲律賓時在一場記者會上表示，中國在南海的造島和軍事活動，對菲律賓造成威脅，又指若菲律賓的軍隊遭受攻擊，美國會依據聯防條約出手。陸慷當時回應指，「我覺得他（蓬佩奧）也大可不必擔心，任何國家肯定比其他國家的任何人，更了解自己的福祉所在。」

（環球網）