美國務卿指中國在南海造成威脅　中方：別無事生非

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）繼續訪問菲律賓，他周五（1日）在一場記者會上表示，中國在南海的活動對菲律賓造成威脅，又指若菲律賓的軍隊遭受攻擊，美國會依據聯防條約出手。 中國外交部表示，中國和南海周邊國家共同致力維護地區和平穩定，要求區域外國家例如美國，不要無事生非和興風作浪。

蓬佩奧當天稱，中國在南海的造島和軍事活動，威脅到菲律賓的主權、安全，甚至是經濟生活，故此也會威脅到美國。

他又稱，若菲律賓軍隊、飛機或船艦在南海遭受軍事攻擊，美方都會依據共同防禦條約，出手幫忙。

蓬佩奧周四（2月28日）從越南抵達菲律賓首都馬尼拉，他之後與杜特爾特舉行會談。蓬佩奧當天已向記者提到，美國關注中國在南海的活動，擔心中方會運用影響力，威脅南海區內的航行自由。

中國外交部：別無事生非興風作浪

中國外交部發言人陸慷周五（1日）表示，南海地區的局勢是愈來愈平穩向好，各方致力推動《南海行為準則》談判，中國和南海周邊國家共同致力維護地區和平穩定。

他稱「如果域外國家，比如美國，考慮本地區的和平、安寧和福祉，就不要無事生非和興風作浪。」

陸慷並指「我覺得他（蓬佩奧）也大可不必擔心，任何國家肯定比其他國家的任何人，更了解自己的福祉所在。」

（綜合報道）