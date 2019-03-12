【埃塞俄比亞空難】多國齊說「不」　禁飛波音737 Max機型

埃塞俄比亞航空公司一架波音737 Max 8客機周日（10日）起飛不久即失事墜毀，全機乘客與機組人員罹難。這款新型客機5個月內發生2宗空難，衝擊多國以及航空公司的信心。英國、韓國及澳洲政府周二（12日）下令停飛相關機型，加入埃塞俄比亞、中國、南非和印尼等國家的行列。

最近加入這個行列的包括韓國。該國國土交通部周二發表聲明說：「我們建議韓國唯一擁有波音737 MAX 8（2架）的易斯達航空（Eastar Jet）停飛（這機型），這款客機和埃塞俄比亞航空公司失事班機同型。」該部門公布：「易斯達航空已經同意，並告訴我們周三（13日）起停飛（有關型號客機）。」

除了韓國，中國、印尼已決定暫時停飛737 MAX 8飛機。新加坡及澳洲更宣布暫停進出該國的波音737 MAX客機航班。英國周二亦緊隨其後，宣布禁止這個機型進入其空域。

美國和加拿對持持相反意見。美國運輸部長趙小蘭周一（11日）表示，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）相信埃塞俄比亞空難涉事的機型波音737 MAX 8仍然適航，但強調如發現有任何安全問題，當局將即時採取行動。加拿大交通部則表示，不會下令航空公司停飛旗下的波音737 MAX 8。該國交通部長加爾諾（Marc Garneau）表示，重要的是在調查仍在進行之際，不要太快下結論。

（綜合報道）