【大灣區】科大廣州校區選址拆遷工程招標　冀年底開工建設

香港科技大學去年底正式與廣州市人民政府及廣州大學簽署協議，合作籌建「香港科技大學（廣州）」。 科大廣州校區項目位於南沙區東涌鎮慶盛樞紐片區內，擬納入粵港澳大灣區建設省屬重點項目，項目佔地約1.13平方公里，相當於科大在香港的本部面積的兩倍。 據內媒南方網13日（周三）報道，相關拆遷工程的公開招標採購已經開展，力爭在今年底開工建設校園。

科大校長史維早前表示，廣州校區將集中在人工智能、數據科學等方面發展。（鄧穎琳攝）

報道稱，廣州南沙區東涌鎮土地徵收與補償工作辦公室針對香港科技大學項目房屋拆遷服務進行公開招標採購，擬對香港科技大學項目三沙村及官坦村徵地拆遷範圍內約640戶房屋進行拆卸，拆卸面積24.32萬平方米。

邊籌建邊招生 首批學生赴港就讀

今年1月29日，在廣東省十三屆人大二次會議廣州團開放日上，省人大代表、廣州市委常委、南沙區委書記蔡朝林透露，科大廣州校區力爭今年年底動工，將採取邊籌建邊招生方式進行，今年9月開始招生，首批學生將赴香港就讀。

科大廣州校區佔地1.13平方公里，相當於科大在香港的本部面積的兩倍，廣州市將給予建設、辦學經費等各方面的保障。項目分兩期進行，第一期預計在2021年能夠完工。

根據辦學協議，科大廣州校區在招生上先招碩士、博士研究生，再招本科生，總招生規模1萬名左右。廣州校區的辦學質素將與科大本部等同。

（南方網）