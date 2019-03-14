薩爾瓦多暫緩取消與台自貿協定　薩國新總統：薩中關係應基於尊重

薩爾瓦多去年8月與台灣斷交並改與中國大陸建交，台薩雙邊自由貿易協定（FTA）隨後亦告終止，即將於周五（15日）生效。但據路透社報道，薩爾瓦多最高法院周三（13日）裁定，暫緩取消與台灣的自由貿易協定。 此外，薩爾瓦多總統當選人布克萊（Nayib Bukele）13日談及是否重新審視與中國大陸外交關係時表示，尚未有最後決定。他指出，如果中國大陸予以尊重，薩國願與其維持關係，但他至今未曾見到。

薩爾瓦多現任總統桑切斯（Salvador Sanchez Ceren）去年8月宣布與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。圖為斷交前台灣駐薩爾瓦多的大使館。（路透社）

據台媒報道，台薩的自由貿易協議原本提供薩國8萬噸糖的配額可享零關稅輸入台灣。因此去年12月薩國政府宣布將要取消與台灣的自由貿易協定後，薩國糖業商會因而向最高法院請求檢視此一取消令，主張取消令傷害糖業利益。

據悉，台薩自由貿易協定於2007年5月7日簽署，2008年生效後，薩國對台灣產品約有3590項(佔57.1%)立即免關稅待遇。台灣也對薩國提供5688項（佔64.4%）貨品立即撤除關稅。

薩爾瓦多總統當選人布克萊（Nayib Bukele）13日在美國發表演說，談及薩中關係。（視覺中國）

薩爾瓦多上月3日舉行總統大選，布克萊成為薩國新任總統。他13日在美國智庫傳統基金會（The HeritageFoundation）進行專題演說時表示，薩爾瓦多尚未決定是否重新審視與中國大陸外交關係。但他指出，中國大陸並未依循規則行事，不守規範。又指中國大陸到許多國家大舉推動建設計劃，卻留給這些國家龐大且無力支付的貸款。他還指控，中國大陸操縱貨幣，卻要求他國尊重他們的做法。

布克萊稱，薩爾瓦多政府願意與中國大陸友好，但其必須視薩爾瓦多為友。如果中國大陸尊重薩爾瓦多，薩國願與其維持關係。

（路透社/聯合新聞）