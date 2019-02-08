薩爾瓦多新總統或重審與中國大陸建交原因　台外交部表關注

中美洲國家薩爾瓦多在當地時間3日舉行總統大選，現年37歲的前首都市長布克萊（Nayib Bukele）打破該國近30年來兩黨壟斷政壇的局面，成為薩國新任總統。據台媒中央社周五（8日）報道，布克萊（Nayib Bukele）陣營的成員表示，新政府將調查上屆政府決定薩爾瓦多與中國大陸建交的原因。 薩爾瓦多現任總統桑切斯（Salvador Sanchez Ceren）去年8月宣布與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。

斷交前台灣駐薩爾瓦多的大使館。（路透社／資料圖片）

布克萊所屬的民族團結大聯盟的秘書長安立克（Federico Anliker）周四（7日）告訴當地媒體，「談到中國大陸以及兩岸關係的議題，我們必須加以研究，保持平衡。我們要考量甚麼對國家最有利，而非（像即將卸任政府一樣）考慮甚麼對政黨最有利。」他並稱：「我們未被徵詢意見，他們也沒有告訴我們與中國大陸（建立）關係的理由，現在我們必須仔細調查。」

對此，台灣外交部發言人李憲章表示，已注意到薩爾瓦多總統當選人布克萊陣營相關發言，將持續關注薩國選後政情。

另據《德國之聲》報道，中國大陸在去年8月與薩爾瓦多建交後，承諾提供1.5億美元（約合11.7億港幣）的社會建設「金援」，以及3000噸的米給數千名因旱災而糧食短缺的薩爾瓦多人民。美國隨即警告中國大陸正在以建立經濟依賴性而非合作關係的模式，誘惑不少國家與其建交。

報道提到，布克萊在競選期間有針對薩爾瓦多和中國大陸建交後能獲得益處持批評態度。當選後，布克萊的總統任期將在6月1日開始。

（中央社/德國之聲）