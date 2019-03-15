【2019兩會】李克強記者會：港澳台可參照或比照適用外商投資法

十三屆全國人大二次會議今天（15日）閉幕，國務院總理李克強早上10時30分在人民大會堂三樓金色大廳會見中外記者，並回答記者提出的問題。

【13:19】記者會結束。

記者會歷時逾2.5小時。

【13:19】南方都市報記者：總理，今年「五一」還會放小長假嗎？

李克強：我們會讓有關部門抓緊研究，充分聽取大家的意見。

【13:16】日本經濟新聞社記者：我們知道，中國是今年中日韓領導人會議的主席國，您認為本次會議將重點討論哪些問題？當前，在世界範圍內貿易保護主義抬頭的背景下，我覺得中日韓自貿區（FTA）也將成為今年會議主題。您認為中日韓FTA什麼時候能夠簽署？另外，對中方而言區域全面經濟夥伴協定（RCEP）和中日韓FTA哪一個是優先考慮的選項？

李克強：今年是中日韓領導人會議機制20周年，中方擔任主席國，我們會和日方、韓方共同商討會議的議題。應該說，記者朋友剛才問得還是很敏銳的。我認為，議題中應當包括推動中日韓自貿區建設，特別是在當前世界貿易保護主義抬頭的大背景下，推動中日韓自貿區建設，達成一個全面、高水準、互惠的協定，對三方都有好處。雖然現在日本和韓國都對中國有比較大的貿易順差，但是我們還是願意進行平等的競爭，讓消費者有更多選擇。我相信，在這個過程中會實現優勢互補，各方得益。至於說中日韓自貿區和RCEP哪一個先達成，我想那要看我們各方所做的努力了。不管是哪一個協議能夠先達成，中方都樂見其成。

因為是最後一個問題了，我還想再說一下，中國不僅重視和東北亞國家的關係，比如剛才我回答了韓國記者的提問，表示中國作為負責任大國，會繼續在推進半島無核化當中發揮建設性作用。我們還重視和東南亞、和所有周邊國家的合作。我們希望有一個穩定的周邊環境，親誠惠容。而且我們也願意把「一帶一路」倡議和有關國家的發展戰略相對接。中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移做地區和世界和平與發展的維護者、貢獻者。

中國日報記者提問。

【13:14】中國日報記者：我們注意到，從去年開始，國內消費增速出現了持續下滑的狀態，可以說內需不振，但同時我們也看到，有上億的中國人走出國門到海外去消費。請問總理，政府將出台什麼措施來進一步提振國內消費？

李克強：的確一段時間以來，我國的消費出現了增速放緩的趨勢。消費和民生可以說是一個硬幣的兩面，我們需要合理的投資規模和消費增長。當然消費需要有收入支撐，但同時也要看到，我們的消費當中確實還存在著不少堵點和障礙，應該去解決。這樣有利於消費，也有利於改善民生。

比如，這幾年公路運輸和出行不斷增加，政府工作報告提出，兩年內要基本取消省界高速公路收費站，大家都很贊成。這樣做有利於解決擁堵問題，也有利於相關產業發展。這個目標我們要確保完成，同時我們要求有關部門力爭提前實現。

又比如，網絡的提速降費，這幾年我們連續在推進，這有利於消費者，也有利於產業的發展。今年要在過去的基礎上再降費20%。我讓有關方面測算，他們預計要讓利1800億給消費者。還要求他們必須做到可以攜號轉網，這樣可以倒逼清理那些不明不白的套餐，讓我們的企業改善服務，也促進產業本身提質升級。

再比如，我們今年要再降低一般工商業電價10%，這不僅讓工業企業受惠，商業企業也同樣受益。現在電商有上千萬家，6億多消費用戶，電商是24小時營業的，我去看過，他們說計算機耗電的費用壓力不小，降低電價就可以讓利給消費者，也可以促進產業發展，這是一舉多得的事情。其實，消費當中還有很多制度性的堵點應當消除，或者說減少，這可以激發消費的潛力、市場的活力、社會的創造力。我們有關方面要眼中有活，做明白人、辦貼心事。

香港鳳凰衞視記者提問。

【13:05】香港鳳凰衞視記者：我的問題是有關外商投資法，但是角度不太一樣。因為我們特別關注到外商投資法當中並沒有涉及到港澳台的投資，我想這會讓港澳台各界有些不太理解。另外，我也仔細聽了您剛剛關於對外開放的表述，其中也沒有談到港澳台，這會不會表明中央政府對待港澳台的投資政策上面會有一些調整呢？

李克強：香港和澳門是中華人民共和國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，我們歷來高度重視港澳台的投資，港澳到內地的投資占我們利用境外投資的70%，能不重視嗎？我們會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用。我剛才對台灣記者也說了，我們會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件。

我這裡要明確，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，而且我們長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。國務院在制定有關法規或者有關政策性檔的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益，也歡迎有更多的港澳台投資。

澎湃新聞記者提問。

【12:57】澎湃新聞記者：您一直在強調要大力發展「互聯網+」，發展共用經濟，但是去年發生了一連串的負面事件。您對此怎麼看？下一步政府對規範發展共用經濟有什麼新的舉措？

李克強：「互聯網+」、共用經濟，也可以說是平台經濟。它作為新事物，和任何新事物一樣，在發展中總會有利有弊。但是總的看，它帶動了就業，方便了群眾，而且推動了相關產業的發展。像電商、快遞、移動支付等，大家都有感受，眾人做事，集眾智集眾力，眾人共用。

對於這種新業態、新模式，不能簡單任性，要麼不管，要麼管死。所以我們這幾年一直採用的是包容審慎的原則。包容就是對新的事物，我們已知遠遠小於未知，要允許它發展，對發展中出現的問題加以糾正。所謂審慎監管，就是要劃出安全的底線，也不允許打著「互聯網+」、共用經濟的招牌搞招搖撞騙。要給創業者提供一個能夠成長的空間，給企業一個發展新動能的環境。在這個過程中，我們需要的是公平的准入、公正的監管。新事物在市場力量推動過程中，它本身要靠市場，要在市場競爭中優勝劣汰，政府也要進行公平公正監管。愉快和煩惱總是在成長當中相伴隨，我們要做的就是引導他們健康成長。

其實，互聯網經濟、共用經濟、平台經濟還有很大發展空間。電商、快遞對工業品下鄉、農產品進城，可以進一步起到搞活流通的作用。在工業領域，推動工業互聯網，可以把那些閒置的資源帶動起來，而且促進技術創新。在社會領域，用武之地就更大了，像「互聯網+醫療健康」、「+養老助幼」、「+教育」，可以聯動許多方面，尤其是讓偏遠地區、農村的群眾、家庭、孩子通過互聯網能夠享受優質的學校、醫院，優秀的教師、醫生資源，幫助他們解決實際的問題。這方面的例子就很多了，我看過不少「互聯網+醫療診斷」、「+教育」的實例，這本身也在釋放著市場的活力和社會的創造力。

俄通社塔斯社記者提問。

【12:51】俄通社塔斯社記者：今年是中俄建交70周年，在兩國關係發展史中具有里程碑意義。去年中俄雙邊貿易額歷史上首次突破1000億美元，您認為今年中俄關係和經貿合作會有哪些新的突破？

李克強：中俄互為最大鄰邦，中俄保持良好穩定的關係不僅有利於雙方，也有利於地區、有利於世界。今年是中俄建交70周年，70年來，中俄關係走過了不平凡的路，現在可以說是高水準的。我們的政治互信不斷增加，人文交流也在不斷深化，特別是剛才你提到，去年在世界貿易下行的情況下，中俄之間貿易額突破了1000億美元的規模，這可以說是一個新的標誌。這本身表明，我們之間的合作有很大潛力。下一步，我們還可以拓展領域。我們既可以抓大，也可以推小，抓大項目、大宗商品貿易，推小微企業，包括跨境電商的合作。既可以上天，在航太航空領域合作，也可以下地，推地方民間的交流，就是要把能用的十八般武藝都用起來，鞏固中俄經貿規模突破1000億美元的成果，而且向翻番的目標邁進。

光明日報全媒體記者提問。

【12:40】光明日報全媒體記者：去年以來，央行幾次降準，降低了金融機構的成本，但是企業依然反映融資難融資貴，政策實惠看得見摸不著。在促進金融服務實體經濟方面，政府將採取哪些舉措？

服務實體經濟，這是金融的天職，但是我們確實面臨著實體經濟，特別是民營經濟、小微企業融資難融資貴的問題。去年我們採取了一系列措施，遏制了融資難融資貴上升的勢頭。我們四次降準，其目的還是通過降低金融機構本身的成本，促進這些資金流向民營經濟和小微企業。今年我們要抓住融資難融資貴這個制約經濟發展、市場活力的「卡脖子」問題，多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在去年的基礎上再降低1個百分點。

我們對外開放是自主的抉擇，而且我們要引入競爭中性的原則，也就是對所有外資企業一視同仁的對待，同樣，對中國國內各類所有製企業都應該一視同仁。現在在貸款問題上，的確需要清除一些障礙，引導金融機構改善內部管理機制，多跑民營企業、小微企業，為他們降低融資成本、減少不合理的費用出力。小微活，經濟才活，就業才多。

當然，我們也時刻注意防範金融風險。對於那些不具備生存條件的「殭屍」企業，不會給他們新的貸款，對違法違規的所謂金融行為，該制止的製止，該打擊的打擊。我們完全可以守住不發生系統性金融風險的底線，加強金融服務和防範金融風險是相輔相成的。

李克強回答記者提問。

【12:26】亞洲新聞台記者：去年以來，中國政府多次表示，中國將愈來愈開放。但有些評論認為，中方「口惠而實不至」，缺乏實際行動。今天外商投資法已經全國人大表決通過，也有輿論表示擔心或質疑，認為這部法律的特別加速通過，大部分只是對美國壓力的回應，而且部分法律條款的模糊性也給了中國政府靈活掌握的空間，降低了投資者對實際效力的期望。請問李總理，您對此有何回應？中國政府將推出哪些具體、可落實的政策呢？

李克強：對外開放是中國的基本國策，讓中國人民普遍受惠，也有利於世界，我們何樂而不為？開放的措施說出去了，當然要兌現。像去年，我們一些重大基礎產業放開外資投入的股比，有很多重大項目落地了。我們去年利用外資，仍然是世界上發展中國家中最多的。中國會繼續聽取各方面的意見，繼續保持對外開放熱土的溫度。

剛才閉幕的十三屆全國人大二次會議通過了外商投資法，這個法是要用法律的手段更好保護外商投資，吸引外商投資。這個法律也可以說是規範政府行為的，要政府依法行政，而且政府要根據這個法律的精神出台一系列法規、檔，保護外商權益，比如信息投訴機制如何公開、透明、有效。這是我們下一步要做的很重要的事情，會推出一系列有關法規和檔，讓外商投資法順利實施。

我們要實行准入前國民待遇和負面清單制度，而且要推出新的負面清單。這個新推出的負面清單會做減法，而且以後還要逐步做減法，也就是說非禁准入的範圍會愈來愈大。還要加強對知識產權的保護，將修改《知識產權法》，對侵權行為引入懲罰性的賠償機制，發現一起就要處理一起，而且要讓侵犯知識產權的行為無處可遁。當然，我們也希望外國政府公正地看待中國企業和國外企業雙方自願的合作。總之，今年對外開放的舉措我們會不斷地推、繼續地推。我多次講過，中國的開放舉措，往往不是一攬子推出來的，每年甚至每個季度都在出，但回過頭來看，積累起來就會帶來想像不到的巨大變化。

中央廣播電視總台央視記者提問。

【12:25】中央廣播電視總台央視記者：之前您也談到，在民生領域還有很多事情要做，所以接下來我想提一個有關醫療方面的問題，我們注意到，老百姓看病難看病貴、享受不到優質醫療資源的問題還是比較突出的。尤其是那些得了大病的患者，給他們的家庭帶去很沉重的負擔。請問總理，在解決這些問題上，政府還有哪些有效舉措？

李克強：看病確實​​是重要的民生問題，尤其大病是民生的痛點。看病貴看病難的問題，在我們國家的確存在。這幾年來，我們經過努力，不僅建立了向全民提供基本醫療保障的制度，而且在此基礎上，由政府和居民共擔，購買大病保險，建立了大病保險的機制，這是可以緩解大病患者特別是困難群眾負擔的一個重要舉措，在世界上也應該是一個創舉。

年我們就聽到許多關於抗癌藥貴的呼聲，我們通過減稅等多種辦法，讓17種抗癌藥降價50%以上，而且納入醫保，這讓癌症患者特別是困難群眾大大減輕了負擔。這方面的事情，我們能做的都應該去做。今年我們還要做兩件這方面的事，並且要盡力。一是把高血壓、糖尿病等慢性病患者的門診用藥，納入醫保，給予50%的報銷，這將惠及我國4億高血壓、糖尿病患者。我到基層去調研，有一些人告訴我，他們得了這類慢性病，每天都不能斷藥，負擔很重，有的把養老金相當一部分用來買藥，我們要努力解決這方面的問題。

二是要提高大病保險的起付線，提升大病保險的報銷標準。現在近14億人都進入大病保險了，要讓更多的人、上千萬的人能夠直接受益，因為我們這個大病保險是有倍數效應的。要看到，我們的醫保雖然覆蓋全民，但是水準不高，尤其是農民人均年收入不到1.5萬元，遇到大病靠自己扛是很難的。所以政府和社會要共同出力，緩解這個民生之痛。沒有健康就沒有幸福。

李克強記者會現場。

【12:16】西班牙埃菲社記者：您認為，中美之間的貿易摩擦對中歐關係發展是機遇還是會帶來負面影響？您如何看今年的中歐關係？

李克強：中美貿易摩擦是中美雙邊的事情，我們不會利用協力廠商，更不會去損害協力廠商。中國和歐盟，一個是世界上最大的發展中國家，一個是世界上最大的發達國家聯盟。可以說，中歐都是世界多極化的重要一極，中歐關係的發展不僅有利於中歐，也有利於世界。

當然，中歐互為最大的貿易夥伴，我們之間有合作，也有摩擦，過去和現在都存在。但是，我們長期以來積累了化解分歧、摩擦的經驗，這些經驗我認為還應該繼續沿用，其中很重要的就是中歐之間應該增強互信。現在我們正在推進中歐投資談判，實際上是想讓雙向投資更加開放，這樣做讓雙方都受益，當然是要公平地受益。我覺得雙方都應該以開放的心態看待對方，在合作當中妥善化解分歧，讓中歐關係穩步前行。下個月，我要去歐盟總部和歐盟領導人共同舉行新一輪中歐領導人會晤。我希望通過本次會晤，雙方都從戰略的、長遠的高度看待中歐關係，都用相互尊重、相互理解、推動合作的心態去促進中歐關係健康穩定發展。

人民日報記者提問。

【11:57】人民日報記者：去年以來，一些企業存在裁員的情況，有的內外資企業開始向境外轉移。同時也有一些企業反映，他們想招一些合適的技術工人卻很難。所以請問總理，您將採取哪些政策措施來推動這些問題的解決？

李克強：看來你確實感受到就業是個難題啊。在中國現代化進程當中，就業會始終是一個巨大的壓力。我們每年新增城鎮就業勞動力1500多萬，未來幾年不會減，而且還要給幾百萬新進城農民工提供打工的機會。今年我們確定要確保新增城鎮就業人數在1100萬人以上，實際上我們希望能夠實現去年的實際規模，也就是1300萬人以上的就業。所以，我們把就業優先的政策首次和財政政策、貨幣政策並列為宏觀政策，財政和貨幣政策不管是減稅、還是降低實際利率水準，在很大程度上都是圍繞著就業來進行的。有了就業，才會有收入，才會有社會財富的創造。

我們說保持經濟運行在合理區間，首先是要保就業，不許經濟滑出合理區間，就是不讓出現失業潮。我們要多措並舉，對一些重點人群要繼續保障他們就業，像大學畢業生、復轉軍人、轉崗職工等。今年的高校畢業生又達834萬，比去年還多，創歷史新高。我們還要確保不出現零就業家庭，對那些容納勞動力比較多的企業要給政策優惠支持。我們還要推動創新創業創造，用好大眾創業、萬眾創新平台，來提供更多的就業崗位。就業好不好，這本身也是經濟好不好的一個重要體現。

政府工作報告主要講了保障城鎮新增就業，這裡我想特別強調一下農民工就業。中國現在有2.8億多農民工，而且每年是以百萬計的數量在增長。他們是許多產業行業的主力軍，農民的收入大部分來自於打工收入。農民工的身後可以說有無數家庭的期待。講到這裡，我就想起兩年前到我國東北一個中型城市的建設樞紐工地上去考察，有一個印象至今揮之不去。在寒冷的天氣裡農民工在施工，其中有一位農民工跟我歲數差不多大，我和他對話，他就希望一條：多加班，多掙錢。我說為什麼？他說他的一個孩子考上了重點大學，他要掙錢使孩子安心學習，並且學習好。我從他的眼神裡面看到他對下一代、對未來的期待。

我們中華民族幾千年生生不息，這40年來有如此巨大變化，教育的確起了巨大支撐作用。所以我們要善待農民工，不僅要給他們提供打工的機會，而且要保障他們應有的所得。現在不時發生農民工欠薪的問題，我們要立法規，堅決打擊那些惡意欠薪的行為，確保農民工打工有機會，而且合法權益得到保障，要看到他們的身後是無數家庭的希望。

東森新聞雲記者提問。

【11:53】東森新聞雲記者：今年年初習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話，在兩岸引起廣泛關注。外界很關注大陸今年會具體如何貫徹和落實，舉例來說像促進兩岸共同發展和兩岸民眾福祉方面。

李克強：今年年初，習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，闡述了我們關於台灣問題的大政方針、原則立場。我們將繼續堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」，促進兩岸關係和平穩定發展，促進祖國和平統一。

兩岸同胞同根相繫，我們願意出台更多的優惠政策，讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和大陸同胞同等待遇。我們已經出台了促進兩岸經濟文化交流合作的「31條舉措」，現在的問題是要把這「31條舉措」紮紮實實地落到位，而且在這個過程當中，還應當有新的舉措。因為兩岸同胞共用發展機遇，走得愈近愈親，兩岸關係的發展就會愈好愈實。我們都希望能夠共圓中華民族偉大復興的夢想。

新華社記者提問。

【11:36】新華社記者：2018年是中國改革開放40周年，提出了改革要再出發，現在國內外對中國加快改革有許多新期待。請問總理，今年改革會有什麼具體的行動？在優化營商環境方面會有哪些新舉措？

李克強：改革開放40年來，中國發展取得了巨大的成就，惠及了億萬中國人民。這條路我們會繼續走下去，而且應該愈走愈深入、愈寬廣。也就是說，我們要繼續推進建設社會主義市場經濟，繼續堅持市場化改革的方向。政府要堅持推進市場化、法治化的改革，以實際行動、具體舉措讓改革成果不斷顯現。

政府的改革應該是更好地讓市場在配置資源中發揮決定性作用，也就是說要圍著市場做文章，不是老給市場下指令，讓市場做什麼，而是要把市場的活力激發出來。這次我在參加兩會的時候，不少代表委員都提出來希望繼續優化營商環境，給企業好的營商環境、公平的營商環境，市場就會發揮自身的力量。應該說，我們這幾年通過「放管服」改革，營商環境的優化是取得成效的。去年有關國際組織把中國營商環境的排名，提升了30多位。但社會上也有呼聲，營商環境改善得還不夠，還有較大差距。我們要傾聽這種呼聲，進一步改善營商環境。營商環境好了，市場的活力和社會的創造力就會更大釋放出來。

改善營商環境，還是要放管結合併重。放就是要平等地放，不能搞三六九等。我們減少審批程序、辦證辦照時間，應該說對各類所有製企業，原則是一視同仁的。現在開辦企業拿營業執照的時間，經過幾年努力，已經從22天降到了8.5天，今年要力爭降到5天，有的地方可以降到3天，目前有的發達國家才1天。我到基層去調研，有不少企業反映，拿到營業執照以後還需要很多證，這是所謂准入不准營。我們要採取措施，除了涉及公共安全、特種行業之外，都應該拿到營業執照以後就可以正常經營。政府的監管部門可以加強事中事後監管，在這個過程當中，對企業的行為進行甄別辨別，需要發證的發證，不符合資質條件的，該逐出市場就逐出市場。

寬進就要嚴管。公平的准入，公正的監管，這是鳥之兩翼，不可偏廢。如果我們監管不到位，那些坑蒙拐騙、侵犯知識產權、假冒偽劣、惡意拖欠款項的行為就有可能肆意妄為。我聽到這次兩會上一些政協委員反映，他們遇到的是打官司難、討債難，政府的監管不到位。監管要把規則公開透明，讓被監管者知道自己該做什麼、不該做什麼。監管不能搞選擇性監管、任性監管。要形成一種放和管結合、有效的制度性安排。

說到政府的規則，監管要公正，個人的隱私也要保護。這就使我聯想到剛才彭博社記者提了一連串問題，其中有一個問題我要明確地回答你。你說中國政府有沒有要求自己的企業去監聽他國的信息，我不知道指的是監聽政府的還是公民個人的，反正有一條，這樣做不符合中國法律，也不是中國行事的方法，現在不會有，將來也決不會有。

回到新華社記者剛才關於營商環境的提問上。我可以這麼說，減稅降費和簡政、公平監管，這是我們應對經濟下行壓力、激發市場活力的兩個重要的關鍵舉措。目的還是要讓中國經濟行穩致遠，而且活力四射。

現場坐滿中外媒體記者。

【11:32】彭博新聞社記者：過去幾個月關於中美關係的報導多數集中在貿易，以及中美兩國是否能達成有關協議上，或者是集中在關於技術的問題上。美國告誡其他國家，不要使用中國的電信設備，因為這可能被用來對其進行監視。似乎，中美建交40年以來，現在兩國關係當中的猜疑和競爭比以往任何時候都嚴重。總理先生，我想問您的問題是，您如何看待現在的中美關係，您對中美關係未來的走向持何看法？您能否簡單談及目前中美面臨的一些具體的衝突點？比如貿易問題，什麼樣的貿易協議中方可以接受，什麼樣的不能接受？在技​​術問題上，中國政府是否會迫使中國的有關企業幫助其監視他國？

李克強：你對背景的描述和提出的問題都比較多，你自己做了一個歸納，就是到底中美關係現在怎麼樣，未來怎麼走？

我認為，中美建交40年來，兩國關係可以說是一直向前，取得了豐碩成果。在這個過程當中曲折不斷、風雲變幻，但是向前走的大趨勢沒有改變。因為中美兩國之間有著廣泛的共同利益，我們的共同利益是遠大於分歧的。中美之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於世界。我認為，在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。

當然，中美關係保持總體穩定的同時，一些矛盾糾紛也經常突出地表現出來。一段時間以來，表現比較突出的是中美經貿摩擦，但是中美雙方磋商一直沒有停。在去年二十國集團領導人峰會期間，兩國元首達成了重要共識，現在雙方的磋商還在繼續進行。我們希望磋商能有成果，能夠實現互利雙贏。我相信，這也是世界的期待。

中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，可以說已是你中有我、我中有你，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。我們還是應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利這個原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，這樣可以使兩國人民從中受惠。對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。

中國新聞社、中國新聞網記者提問。

【11:16】中國新聞社、中國新聞網記者：我們注意到近幾年中國政府一直在著力改善民生，但是在民生領域也會聽到一些抱怨。明年就要全面建成小康社會了。除了脫貧之外，民生領域我們能有哪些實實在在的期待？政府對解決民生問題究竟是怎麼考慮的？

李克強：你問的問題很大，因為民生本身就是天大的事情，要做的事情很多。我們要在發展經濟的過程當中持續地改善民生，抓住民生的一些重點、難點問題，一件一件去做。現在大數據顯示，「一老一小」的問題，就是養老服務、托幼服務有困難。這個確實應該引起我們更高的重視。

現在中國老齡人口，如果60歲以上算，近2.5億人，65歲以上有1.7億人，6歲以下兒童有上億人，他們的服務問題涉及到絕大多數家庭，但是我們這方面的服務供給是不足的。全面實施兩孩政策以後，托幼難更突出了。養老機構現在能提供的服務，每百人只有三個床位。有的大城市統計，可能要到90歲以後才能等到養老床位。我說這句話的意思是，現在我們即便繼續加大養老機構、多功能幼兒園發展的力度，但還是跟不上需求增長的速度。怎麼辦？我到一些地方去調研，發現已經有好的經驗，就是重點發展社區的養老托幼服務，這樣可以做到就近可及、普惠公平，只要安全可靠，大家是歡迎的。

所以，我想還是要創新機制，對接群眾需求，發揮社會力量作用，加大政府扶持力度。比如說，提供公租房，讓那些從事助餐助行、日間照料、康復、老年大學等的社會力量免費使用，還可以給予水電氣的費用減免，可以減稅免稅，因為他們實際上也是幫政府共同解決民生之難。社區工作人員、政府的有關部門要保障公平准入，把主要的力量放在公正監管上，確保這些服務是安全可靠的，對那些違規的要堅決逐出市場，讓老人、孩子、家庭都放心安心。老年人能安度晚年，孩子們有幸福的童年，那就有千家萬戶幸福愉悅的家庭，也可以讓青年人或者中青年人有更多的精力去就業創業。當然，民生方面的問題還很多，我們會抓住重點難點，盡力而為、量力而行去解決。

韓國東亞日報記者提問。

【11:15】韓國東亞日報記者：朝美領導人河內會晤談崩之後，外界認為朝鮮有可能正在準備恢復發射火箭，朝鮮半島局勢下一步發展還是存在不確定性，中方對此如何看？第二個問題就是，中方作為和朝鮮保持戰略性溝通和高層來往的鄰邦，為了勸和促談，化解朝美之間的分歧，目前在發揮什麼樣的建設性作用？

李克強：半島問題可以說是錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就。一段時間以來，大家都比較關注朝美領導人河內會晤。會晤後，雙方都表示要繼續接觸。所以我認為，接觸總比不接觸好。我們還是要保持耐心，要抓住機遇，特別是當前顯現出的積極因素，推動對話，特別是朝美對話，實現大家都希望得到的成果。中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過。解決好半島問題，不僅對北南雙方，對地區、對世界都有利。

財新周刊記者提問。

【10:46】財新周刊記者：我想提問關於減稅降費的問題，中國政府出台了一系列關於減稅降費的舉措，不少企業家反映企業稅收依然很重，今年政府出台了更大規模的減稅降費，我想請問您認為企業能得到實惠嗎？財政可持續嗎？

李克強：近幾年我們利用營改增等載體，平均每年給企業減稅降費一萬億元，三年三萬億元。應該說，我們減稅的規模是比較大的，今年下決心要進行更大規模的減稅降費。把增值稅和單位社保繳費率降下來，減稅降費紅利近兩萬億元。這可以說是應對當前經濟下行壓力的一個十分重要的關鍵性舉措。

這樣做有利於公平，因為按照規則各類所有製企業普遍能從減稅費中受惠，而且政策效率很高，一竿子插到底，直達市場主體。4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率，全面推開。我看還沒有其他辦法比這種辦法給企業帶來的感受更公平、更有效。

今年更大規模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。之前我們反複測算，有多種方案，有一種就是今後幾年每年把增值稅率降一個百分點，但在當前情況下企業可能感受不深。所以我們下決心把佔增值稅50%多的製造業的增值稅率明顯降低3個百分點。把建築業等部分行業降1個百分點，其他所有行業也確保只減不增。由於稅制的原因可能在推進過程當中有些行業抵扣少了，稅收有增加的可能，我們也做了認真的準備，就是對他們加大抵扣的力度，用打補丁的辦法，並對所有的中小微企業實行普惠性減稅，確保所有行業稅負只減不增。對基本養老保險單位繳費率，我們還明確，可以從原規定的20%降到16%。

減稅是要減收的，我們今年安排財政支出和GDP增長同步，確保民生重點領域、三大攻堅戰支出只增不減。那麼人們會問你錢從哪裡來，赤字只提高了0.2個百分點，填不上這個窟窿怎麼辦？我們的辦法是，政府要過緊日子，不僅要壓縮一般公共預算的支出，而且增加特定的金融機構和央企上繳利潤、進入國庫，並把長期沉澱的資金收回。通過這些舉措，我們籌集了1萬億元資金。我們還要求地方政府也要挖潛，把自己的功課做足。對中西部地區，我們將給予適當的轉移支付支援。大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉。所以我說這是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革。

剛才記者問，這樣做財政可持續嗎？這我們也是認真算過賬的。我們是給製造業等基礎行業、給帶動​​就業面最大的中小企業明顯減稅，這實際上是「放水養魚」、培育財源。我們前幾年營改增過程中起先也是財政減收的，但後來稅基擴大了，財政收入增長了。現在看，我們還要調整國民收入分配結構，這也是一項改革。從趨勢看，應該給實體經濟、給企業讓利，讓他們在國民收入分配的蛋糕中的比例更大，這樣能更多帶動就業，讓就業人群增加收入。為此，政府就要過緊日子，就要讓利，政府的存量利益也要動，得罪人也要動，讓利於企業，讓利於民，這樣財政才更可持續，反過來講可能就要打問號了。我們這樣做，不是說在預支未來，恰恰是在培育未來。

現在可以說是真金白銀已經備好了，有關部門和各級政府都要去落實，決不能讓政策打白條，更不允許變換花樣亂收費來衝擊減稅降費的成效，還是要讓企業、讓市場主體切實感受到更大規模減稅降費的實實在在效果。

路透社記者提問。

【10:36】路透社記者：去年，中國採取了一系列措施來放鬆貨幣條件，中國還加大了減稅降費的力度，今年中國表示將進一步放寬貨幣條件，將進一步減稅降費，還要加大基礎設施的投資。請問，中國經濟面臨的問題是否比之前預想的更為嚴重，如果經濟放緩繼續持續下去，中國是否會考慮採取更加有力的舉措？包括取消房地產限制和降低基準利率等？

李克強：這位記者朋友喜歡單刀直入，那我也開誠布公。中國經濟確實遇到了新的下行壓力，現在世界經濟都在放緩，就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明我們不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的信號。

去年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下奮力拼搏，在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，我們能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億，在這個基礎上，今年預計增長6%-6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。

當然，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂「大水漫灌」，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。我們還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。前些年，我們也遇到下行壓力，我們採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。

現在中國市場主體已經超過1億戶，把他們的活力激發出來，這個力量可以說是難以估量的，我們還是要政過有痕，繼續推進減稅降費、簡政，培育新動能、放寬市場准入，營造公平競爭環境等一系列的措施，為市場鬆綁，為企業騰位，為百姓解憂。把他們的創造力釋放出來，我們一定能夠保持經濟運行在合理區間，而且推動高質量發展。

當然，今年不確定的因素不少，我們還要有更多的應對準備，我們留有了政策空間。比如我們今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且我們還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。不管發生什麼樣的新情況，我們都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定，保持中國經濟長期向好趨勢不變，這都是很重要的。中國經濟會始終成為世界經濟的一個重要穩定之錨。

國務院總理李克強回答記者提問。

【10:33】李克強：感謝記者朋友們為中國兩會報道所付出的辛勞。記者會時間有限，就請提問吧。

【10:32】張業遂：各位媒體朋友，女士們、先生們，大家上午好。今天我們非常榮幸地邀請李克強總理同大家見面，並回答大家的提問。有請李總理。