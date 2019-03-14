【2019兩會】全國人大會議閉幕會　栗戰書發表講話

今日（15日）上午9時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行閉幕會，表決通過政府工作報告的決議草案、外商投資法草案、2019年國民經濟和社會發展計劃的決議草案等多份草案。 議程結束後，全國人大委員長栗戰書發表講話，並宣布第十三屆全國人民代表大會第二次會議閉幕。

全國人大委員長栗戰書發表講話。（01直播）

十三屆全國人大二次會議閉幕。（01直播）

【09:30】栗戰書宣布，第十三屆全國人民代表大會第二次會議閉幕。

【09:25】會議八項表決議程結束，全國人大委員長栗戰書發表講話。他表示，第十三屆全國人民代表大會第二次會議已經圓滿完成各項議程。會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，審議批准政府工作報告和其他報告。各位代表忠實履職，反映人民意志，展示了良好風貌，是一次民主、團結、求實、奮進的大會。

他又指，會議審議通過的外商投資法，是一部新時代推動高水平對外開放的基礎性法律，要深入學習、全面貫徹，以高水平對外開放推動經濟高質量發展。

國家主席習近平出席全國人大會議閉幕會。（01直播）

今日上午，全國人大會議閉幕會舉行，表決通過關於政府工作報告的決議草案、中華人民共和國外商投資法草案、關於2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃的決議草案、關於2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算的決議草案、關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案、關於最高人民法院工作報告的決議草案、關於最高人民檢察院工作報告的決議草案、關於確認全國人大常委會接受張榮順辭去十三屆全國人大常委會委員職務的請求的決定草案。