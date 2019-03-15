【2019兩會】中國迫企業協助監控？　李克強：現在及將來都不會有

中國國務院總理李克強周五（15日）舉行記者會，他在被問到中美貿易戰相關問題時再次重申，中美兩國有廣泛共同利益，遠大於分歧，保持穩定的雙邊關係有利於雙方及世界，「我認為，在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。」 李克強更表明「我要明確地回答」有關中國政府是否會迫使中國企業協助監視他國，「這樣做不符合中國法律，也不是中國行事的方法，現在不會有，將來也決不會有。」

李克強表示，中美建交40年來關係一直向前，取得豐碩成果，雖然曲折不斷，但是向前走的大趨勢沒有改變。但他亦承認，中美關係在保持總體穩定的同時，部分矛盾糾紛也「經常突出地表現出來」，近期較為注目的就是中美經貿摩擦。李克強強調，中美的談判沒有停止，自去年阿根廷的G20峰會，兩國達成重要共識後，至今談判仍在繼續，「我們希望磋商能有成果，能夠實現互利雙贏。我相信，這也是世界的期待。」

李克強表明中國政府沒有迫使中國企業協助監視他國，「現在不會有，將來也決不會有。」（新華社）

李克強又指，中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，「可以說已是你中有我、我中有你，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的」。李克強認為應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利的原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，「對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向着健康的方向發展。」

此外，李克強在回應有關政府監管的問題時，強調要公正監管之餘，亦要保護個人私隱，不論中國政府被指要求中國企業監聽他國政府或公民，「反正有一條（中國法律），這樣做不符合中國法律，也不是中國行事的方法，現在不會有，將來也決不會有。」

（綜合報道）