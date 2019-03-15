不滿中國屢阻制裁巴武裝議案　印度掀反華浪潮　環時：可笑而狂妄

印度欲將巴基斯坦武裝組織「穆罕默德軍」頭目馬蘇德（Masood Azhar），列入聯合國安理會制裁名單，不過相關議案卻先後4次被身為安理會常任理事國的中國要求擱置，引起印度官民不滿。最近，更有印度人在網上號召抵制中國貨，甚至呼籲印度應立刻承認西藏和台灣是獨立國家，以作「報復」。 中方官媒《環球時報》則對此表示，印度政府是有意造成中國技術性擱置該提案，刺激國內輿論轉嫁壓力；又稱中印經濟總量差距大，印度鼓吹抵制中國貨令人覺得「可笑」和「狂妄」。

有網民制圖呼籲辨別並抵制中國貨。（網上圖片）

3月13日，中國擱置聯合國安理會1267委員會將巴基斯坦激進組織「穆罕默德軍」的首腦馬蘇德（Masood Azhar）列入黑名單的決議。而在上月中旬，穆罕默德軍曾宣稱他們在克什米爾（Kashmir）地區，攻擊印度一個安全部隊車隊。

據了解，印度至今已四度向聯合國安理會提案，要求將穆罕默德軍列為恐怖組織，並對馬蘇德施行制裁，當中包括凍結資產、旅遊禁令、禁止運輸軍火等處罰，但中國均動用否決權與延長技術性討論的方式予以擱置。

有網民改圖諷刺印度民眾購買中國貨品，相當於付錢撐中國支持巴基斯坦恐怖份子。（網上圖片）

籲印度承認西藏和台灣獨立以作報復

制裁議案再次受阻後，印度外交部在一份聲明中表達失望，又稱將繼續尋求利用各種途徑，以便確保「對我們公民進行惡毒襲擊的恐怖分子繩之以法」。

印度民間則掀起一股反華浪潮，多位網民在Twitter等社交網站上呼籲抵制中國，並以「#BoycottChina」（抵制中國）、「#BoycottChineseProducts」（抵制中國貨）和「#ChinaBacksTerror」（中國支持恐怖主義）等標籤串連，呼籲所有印度人應該聯合拒買中國貨，以彰顯印度人的愛國心。

有印度網民表示，只要有一點骨氣的印度人，都不應該再購買中國製的手機等產品，以避免資助恐怖主義；有人說，除聯合抵制中國貨外，也不要使用中國軟件；甚至還有人呼籲，印度應立刻承認西藏和台灣是獨立國家，以作報復。

印度欲將巴基斯坦武裝組織「穆罕默德軍」頭目馬蘇德（Masood Azhar），列入聯合國安理會制裁名單，不過相關議案卻先後4次被身為安理會常任理事國的中國要求擱置。（網上圖片）

環時：印方有意轉嫁壓力 為大選贏得更多支持

《環球時報》則對此表示，中國只是「技術性擱置」這一議案，並沒有否決它。而印度這一次並沒有提供將馬蘇德列入名單所需的強有力的新證據，根本沒有指望提案獲得通過。印度政府這樣做，是想造成中國擱置該提案的結果，以此刺激國內輿論，轉嫁其所面臨的壓力，為印度人民黨在即將舉行的大選中贏得更多支持。

社評指，印度想將馬蘇德列入制裁名單，就要按照程序提供關鍵證據，而不是拿印度公眾的印象和憤慨作為壓力，迫使聯合國放棄程序，不能讓中國「睜一隻眼閉一隻眼」幫它作弊。

社評又說，印度的民族主義者將此事上綱上線，反映他們的淺薄；鼓吹要抵制中國貨，甚至抵制中國的一切，聽上去更覺得可笑。「中國經濟總量是印度的5倍，中國對印出口只佔中國總出口的大約2%。印度經濟規模同中國的差距可比中國同美國的差距大多了，中國人可不好意思隨口就說『制裁美國』，狂妄的印度民族主義者可要當心別閃了舌頭。」