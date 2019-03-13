印媒：印度要成為武器製造強國　可向中國學習

印度媒體周二（12日）刊出文章指，印度近年的武器進口量下降了24%，但若要實現2025年成為世界五大武器製造商之一的目標，還要做得更多，例如可以向中國學習。

《印度斯坦時報》周二（12日）刊出文章，引述瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的一份報告指出，若把2014年至2018年間印度的武器進口量，與2009年至2013年間相比，是下降了24%，意味印度不再是全球最大武器進口國。

但文章也表示，要慶祝還為時過早，武器進口的減少，基本上與印度本土國防製造能力關係不大，最可能的原因包括延遲交付等。瑞典的報告指出，印度推遲從外國供應商獲得許可生產武器的交付，例如2001年從俄羅斯訂購的戰鬥機和2008年從法國訂購的潛艇。

文章認為，印度將目標設定為到2025年成為世界五大武器製造商之一，要實現這個目標，可向北方鄰國中國學習。中國雖然繼續進口不少武器，目前為世界第六大武器進口國，但中國近10年的大部分時間內，都是武器淨出口國。

文章稱，中國大力對研發方面的投資，目前大大超過其國內生產總值（GDP）的2%，並且歡迎私人企業在國防生產領域發揮作用。

文章指印度應快速行動，開闢道路為國防生產部門和私人企業提供公平競爭環境，同時應增加研發方面的預算支出，讓印度成為所有製造業企業更加青睞的目的地。