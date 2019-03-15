【外商投資法】港澳台投資參照適用　李克強：續用有效制度及做法

備受關注的《外商投資法》在周五（15日）在全國人大會議上獲表決通過，將於明年起正式實施。 國務院總理李克強在記者會時表示，對外開放是中國基本國策，新法就是用法律手段更好保護外商投資及規範政府行為，同時加強保護知識產權。 李克強又明確表示港澳台的投資是可以「參照、或者比照適用」《外商投資法》，不僅不會影響，更會有利吸引港澳台投資。

李克強指，《外商投資法》通過後，政府須依據該法的精神出台一系統法規、文件，保護外商利益，例如投訴機制要如何做到公開、透明、有效，「這是我們下一步要做的很重要的事情，會推出一系列有關法規和文件，讓《外商投資法》順利實施。」

李克強強調對外開放是中國的基本國策。（視覺中國）

此外，中國將實行准入前國民待遇和負面清單制度，但後者會「逐步減法」，非禁准入的範圍將會愈來愈大，同時加強知識產權的保護，修改《知識產權法》，對侵權行為引入懲罰性的賠償機制，「發現一起就要處理一起，而且要讓侵犯知識產權的行為無處可遁。」

李克強更稱，中國今年仍會不斷推出對外開放的舉措，「我多次講過，中國的開放舉措，往往不是一攬子推出來的，每年甚至每個季度都在出，但回過頭來看，積累起來就會帶來想象不到的巨大變化。」

另一方面，李克強表明，香港、澳門是中國特別行政區，海峽兩岸則同屬一個中國，故歷來均高度重視港澳台的投資，會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用，亦會為台胞到大陸投資興業創造優惠的條件，「我這裡要明確，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的《外商投資法》」，且長期以來行之有效的制度安排和實際做法都會繼續沿用。李克強強調，國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台的意見，切實保護好其合法權益，亦歡迎有更多的港澳台投資。

（綜合報道）