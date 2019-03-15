【華為孟晚舟被捕】任正非：女兒被捕前想辭職　在華為工作不開心

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕後，華為創辦人、孟晚舟父親任正非近期頻頻接受傳媒訪問發聲，一改其低調的作風。 任正非日前在深圳接受加拿大電視台「CTV」的專訪，透露孟晚舟被捕前一個月已經想要辭職，以及意外地父女關係在被捕後得到改善。

任正非表示，孟晚舟是優秀的經理人，但要領導華為則必須要有前瞻10年或20年的能力，且要有工程學背景，再次強調其不會繼承華為。

任正非透露孟晚舟在被捕前一個月已經想要辭職，以及意外地父女關係在被捕後得到改善。（美聯社）

任正非又透露，事實上孟晚舟在華為的工作並不開心，被捕前一個月就已想要辭職，另謀高就，「但她被拘這件事讓我倆的關係有改善，如今她明白了人生會有多艱難。」任正非指，孟晚舟以前都是一帆風順，故無法應對挫折，「成為英雄之前得經歷許多磨難，沒受過傷，就難以（抵）抗打擊。」

任正非更稱，過去由於工作忙碌，故與孟晚舟甚少交流，父女關係疏離，但現在他與孟晚舟每隔一天就會通電話，會閒聊、講笑話，「我會告訴她我在網上看到的軼事，加拿大的這起案件加深了我和女兒的感情。」

此外，任正非認為孟晚舟案只是個別案件，不應影響華為與加拿大的關係，但重申她沒有犯罪，沒有違反加拿大任何法律，並認為華為及加拿大都是受害者，同時傷害中國和加拿大人民的感情和兩國關係。

（綜合報道）