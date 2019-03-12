華為副總裁陳黎芳談孟晚舟案及封殺：美國高估自己影響力

華為董事、高級副總裁陳黎芳上周二（5日）接受加拿大廣播公司 （CBC）訪問。華為在公司網頁公布專訪全文。陳黎芳大談公司涉及的爭議，包括孟晚舟案、美國的封殺以至網絡安全等問題。 記者指出，陳黎芳言談間流露出對加拿大司法制度的信任，跟中國政府的強硬措辭大相徑庭。對於美國的杯葛，她聲言不感憂慮，認為華府低估了華為的意志，但高估了自己的影響力。

關於孟晚舟

孟晚舟在加拿大被捕，陳黎芳表示，跟對方共事25年，孟晚舟樂於助人，表現專業。她對孟被捕感到痛心。陳反對美國針對企業而逮捕公司高層，但仍然相信應該靠法律解決。

她仍相信加拿大政府公正獨立，也相信加國司法系統一定能夠公開、透明、公平、公正地處理。她的看法似乎比北京樂觀。中國外交部3月2日猛烈批評「美加兩國濫用其雙邊引渡條約」，形容是「嚴重政治事件」。

記者直言，比起中國政府，陳黎芳似乎對加國更有信心。她回應指，自己都認為事件是政治驅使的，因為美國總統特朗普也曾說或會介入。但她強調此刻在加拿大，「除了相信法律還能相信誰呢？」

華為風波：華為副總裁陳黎芳仍然相信，加拿大政府能夠公平公正處理孟晚舟案。（路透社）

關於美國施壓

陳黎芳認為，美國針對華為的行動十分罕見，但她對華為的5G設備有信心，相信各國政府、企業及消費者都會基於自身利益，作出適當的選擇，因此不擔心他們都會跟隨美方行動。

她說現在確定排除華為5G設備的只有美國及澳洲，但美國可能低估華為的團結意志，也低估其它國家、企業和民眾自身的判斷力。「我覺得它（美國）的影響力並沒有它想的那麽強大。」

她繼而細數華為在加拿大的大額投資及研發，更戲言其5G技術更是加拿大的產物，因為研發團隊兩名主管均是加拿大人。

華為風波：華為創始人任正非2019年初一改過去的低調作風，連番接受中外傳媒的訪問。他2月則強調即使中國要求參與間諜活動，他將堅決拒絕。（美聯社）

關於間諜指控

加拿大廣播公司記者問道，西方法律專家擔心中國政府會利用國內《情報法》，強迫華為交出數據，陳黎芳重申，公司上下承諾，「無論任何情況下都拒絕任何政府提出安裝後門軟件、收集數據情報的要求。」

她再澄清公司營運30年以來，從來沒有收到中國政府提出，要華為收集外國數據或情報的要求，並指即使收到有關要求，公司都會斷然拒絕。

她反指，美國及澳洲都有類似的法律，而網絡安全是需要政府、設備商、電訊商以及用戶的合作，單單其中一個角色起不了大作用。

華為創辦人任正非2月亦強調，如果中國政府按法例要求公司參與間諜活動，將會堅決拒絕。

（綜合報道）