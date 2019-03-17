美查扣454噸中國走私豬肉　規模破紀錄　當局憂非洲豬瘟傳播

美國海關及邊防局（CBP）15日發布消息稱，該局在新澤西州檢獲454噸由中國走私的豬肉及肉製品。據稱，這是美國歷來最大宗農產品走私事件，當局擔憂走私豬肉可能受非洲豬瘟病毒污染，會嚴重影響美國的養豬農。

美國海關及邊防局官員聲稱，如果非洲豬瘟疫情流入美國並擴散，一年可造成高達100億美元的損失。（網絡圖片）

CBP公關事務專家布齊（Anthony Bucci）表示，這是美國有史以來最大宗農產品查扣案。這批透過50多個貨櫃走私到美國的中國豬肉，混雜在拉麵麵條和洗衣精商品中，在過去幾星期陸續抵達紐瓦克（Newark）港。

布齊表示：「（案件）目前還在調查中。」他還說，海關與邊境保護局正在和農業部合作。

而CBP地區主管米勒（Troy Miller）說：「如果中國的非洲豬瘟疫情流入美國並擴散，一年可造成高達100億美元的損失，嚴重打擊美國的豬農。」

美國過去從未爆發非洲豬瘟疫情。

中國自去年8月起爆發非洲豬瘟並疫情蔓延全國，如今只剩新疆、西藏和海南三省區未見疫情；而中國因應疫情大規模宰殺生豬，導致銷往市場的生豬數量大幅下降。

與此同時，中國向美國大量購買豬肉。根據美國農業部周四（14日）公布的數據，美國上周向中國出口23800噸豬肉，佔美國所有對外銷量50300噸的一半以上。

（綜合報道）