習近平意媒發表署名文章：提升戰略夥伴關係　共建「一帶一路」

中國國家主席習近平周四（21日）起展開歐洲三國訪問之旅，第一站將是意大利。 今日（20日），習近平在意大利《晚郵報》發表題為〈東西交往傳佳話 中意友誼續新篇〉的署名文章。當中寫道，中國願同意方提升全面戰略夥伴關係，共建「一帶一路」。

文章指，很高興受到意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）邀請進行國事訪問，中意兩國牢固的傳統友誼歷久彌新，成為雙邊關係快速穩定發展的堅實支柱。

文章稱，中意友誼紮根在深厚的歷史積澱之中、凝結在深厚的戰略互信之中、體現在豐富的務實合作之中、傳承於密切的文化交流之中。當今世界正面臨百年不遇之大變局。把中意關係提高到新的更高水平，共同維護世界和平穩定和發展繁榮，是歷史賦予的責任。願通過這次訪問，同意大利領導人一道引領中意關係進入新時代。

文章強調，中方願同意方提升全面戰略夥伴關係，密切高層交往，加強政府、議會、政黨、地方各級別合作；願同意方共建「一帶一路」，把「一帶一路」互聯互通建設同意大利「北方港口建設計劃」、「投資意大利計劃」等對 接。中方亦願同意方拓寬務實合作領域，密切人文交流，加強國際事務和多邊組織內的協調。