黑龍江省調查牡丹江國有林地私家莊園　兩名負責人被捕

早前報道，有富豪在黑龍江牡丹江市的張廣才嶺國有林區，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園「曹園」，卻沒有任何審批手續，亦完全無視國土部門先後三次作出拆除並罰款的行政處罰。 事件引起內地社會關注，黑龍江省委、省政府和牡丹江市政府等部門介入調查，涉事的「黑龍江曹園文化投資有限公司」法定代表人曹波及其項目經理則已被刑事拘留。

「曹園」內有多座規模宏大的違例建築，一些建築為古建風格，雕刻精美。（視覺中國）

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牡丹江「曹園」事件曝光後，黑龍江省委書記張慶偉、省長王文濤召開專題工作會議，部署調查工作。張慶偉批示要求省委省政府成立督查組，推動牡丹江市開展調查。責令牡丹江市成立調查組，查明事實真相。

目前，黑龍江9個省直部門己成立聯合督查組，到牡丹江市展開督查工作，副省長聶雲凌亦已赴當地參與督查。牡丹江市委、市政府則組織市森林公安、國土、水利等部門成立專項調查組，進駐「曹園」實地調查。

專項調查組副組長、牡丹江市副市長張維國表示，曹園的主人曹波，以及其項目經理已經被刑事拘留。現時正對「曹園」佔地建設情況現場勘驗、測量，並調取相關內業資料。下一步，調查組將利用歷年來的衛星圖片資料進行比對分析，確認其違法佔地、毀林、建設的具體面積、數量。

國家林草局到當地督查

黑龍江省委、省政府聯合督查組則指，下一步會要求牡丹江方面查出每一年「曹園」發生什麼變化，哪些項目已經辦手續，哪些完全沒有手續，一個一個的把事情查清楚，依法依規嚴肅處理。而在調查「曹園」的過程中，還要對政府相關部門的工作人員是否履職到位，是否不作為、慢作為、亂作為，甚至以權謀私、徇私枉法的行為進行調查。督導組有紀委工作人員參加，對發現的問題嚴格按照黨紀國法來處理。

另一方面，國家林草局駐黑龍江省森林資源監督專員辦，亦已成立督查組赴現地開展督查，對破壞森林資源、非法佔用使用林地等情況進行核實調查。

園內的私人博物館藏品豐富，價值連城，更有珍稀動物標本。（視覺中國）

當地私營企業家「毀林削山挖湖」大肆建設

早前報道，涉事私家莊園名為「曹園」，由牡丹江市的私營企業家曹波「毀林削山挖湖」大肆建設。其朱紅色的大門氣勢宏偉，兩側各擺放一頭石獅子，城樓上雕樑畫棟，正中間的鎏金牌匾題有「曹園」二字。城門兩側是兩米多高的圍牆，上面架著約1米高的鐵絲網，綿延有數公里。

內媒最迎拍攝的圖片顯示，園內有一個較大的人工湖，據稱曾是一條小溪；亦有多座規模宏大的違例建築，一些建築為古建風格，雕刻精美。園內的私人博物館藏品豐富，價值連城，更有珍稀動物標本。當中是否屬於走私，公安機關正在調查。