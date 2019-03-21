【有片】湖北女棄嬰被美國人收養　21歲返華尋親：感謝帶我來世界

出生10日後即被遺棄在湖北黃岡街頭的Calla由美國紐約的養母收養長大，今年21歲，正在就讀大學。她日前返回中國拍攝短片尋根，並向親生父母喊話「我愛你們，感謝帶我來到這個世界」，希望在網民的幫助下與他們重聚。

Calla今年21歲，在洛杉磯就讀大學3年級。（楚天都市報）

藉來華交換機會尋親

Calla家住紐約長島，目前在洛杉磯就讀大學3年級，她和養母、妹妹一起生活，妹妹亦是被領養，來自俄羅斯。養母從未隱瞞她的身世，為了不讓她對被領養的身份感到失落，經常帶她一起閱讀有關領養兒童的書籍，還讓她了解中國文化。

Calla自1歲時被養母帶到美國，此前她曾在湖北黃岡一戶寄養家庭生活。她今年年初特意申請到北京交流一學期，學習中國的語言、歷史和文化。Calla說，她來中國還有一個更重要的目的，那就是找到自己的親生父母。身在北京的她還特意錄製短片，片中她用略顯生澀的漢語跟大家打招呼，稱這是她第一次回到中國，希望找到自己的親生父母，影片還附有她的微信QR Code。

經養母的中國朋友介紹，美東湖北同鄉會副會長劉春幫助Calla轉發上述短片，一時間短片在湖北黃岡網民的微信朋友圈擴散，大家紛紛幫Calla尋親。

湖北寄養父母：曾當親生女餵養

身在黃岡的歐陽秀東注意到了這則影片。「這不是黃中榮嗎？我帶過的孩子，印象特別深刻。」他說，自己和妻子曾經當過幾年的寄養父母，Calla是他們養育的第一個孩子。

歐陽秀東說，Calla剛被送到福利院，就轉到他家，「黃中榮」是福利院工作人員幫她取的名字。Calla很健康，他和妻子每天給孩子餵奶、換尿片，把她當作自己的孩子一樣看待。後來妻子曾金花親自將Calla交給美國養母，自此他再未收到過Calla的消息，直到看到這條短片。歐陽秀東說，他特意加了Calla的微信，但自己不會英文，只能請自己的女兒幫忙翻譯。

歐陽秀東發動身邊的朋友轉發影片後，有幾個人找過他，稱自己可能是Calla的親生父母，但他比對基本資料後發現並不相符。

最想給親生父母一個擁抱

「我永遠愛我的親生父母，感謝他們把我帶到這個世界，我從來沒責怪過他們。」Calla告訴內媒記者，因為父母給了她生命，讓她有機會接受良好的教育，經歷豐富多彩的人生。如果找到親生父母，Calla最想給他們一個擁抱，並向他們訴說自己的想念。

Calla的養母5月中旬將來到中國，母女一同到湖北尋找Calla的生父母。Calla說，她很想去黃岡，去看看那裏是甚麼樣子，「因為如果我在黃岡長大，我的人生肯定跟現在完全不同。」同樣地，她非常期待和曾寄養她的歐陽秀東一家見面，「我的家很大，他們也是我的家人，非常感謝他們當年的養育之恩。」

在得知Calla尋親的願望後，湖北省有關部門通過紐約黃鶴會積極聯絡她，相關負責人表示，會協調民政及公安等部門，為Calla尋親提供一切力所能及的幫助。

（楚天都市報）