【江蘇化工廠爆炸】增至47人死亡現場現巨坑　習近平指示全力救援

江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠爆炸事故，現場消息指主要起火位置已經撲滅，但周邊仍有零星火種，廠區完全被摧毀，同時更出現一個巨坑。 據市政府通報，截至周五（22日）早上，死亡人數已激增至47人，另有32人危重及58人重傷，鄰近醫院已接收640名傷者。 另一方面，天嘉宜負責響水縣業務的總經理張勤岳亦在事故中受傷並接受救治，同時相關負責人已被公安機關扣查。 正出訪歐洲的國家主席習近平獲悉事件後作出重要指示，要求全力搶險救援，深刻吸取教訓，堅決防範重特大事故發生；國務院總理李克强亦作出批示，要求做好搜救工作，最大程度減少傷亡。

應急管理部黨組書記黃明於周五凌晨抵達鹽城，並在查看爆炸現場後隨即前往指揮中心了解指導救援處置工作。與此同時，正在陜西參加扶貧協作交流的江蘇省委書記婁勤儉及省長吳政隆臨時折返，省政府則發布緊急通知，要求切實做好危化品等重點行業領域的安全生產工作。

此外，國家衞健委派出的第三批國家醫療衞生應急專家在周五上午出發趕赴江蘇，成員由北京協和醫院重症醫學、急診科專家和中國疾病預防控制中心中毒控制、公共衞生專家共7人組成，至於前期派出的兩批醫療心理專家則已分別於周四晚和周五凌晨抵達。

爆炸現場仍有零星火種。（網上圖片）

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另一方面，由於今次發生爆炸的是工廠內一個生產裝置，爆炸物質為「苯」。苯屬高度易燃、有毒，且是一種致癌物質。生態環境部門事後隨即展開應急監測工作。據鹽城環境監測中心在周四（21日）18時在爆炸區域下風向1000米處採樣監測結果，苯、甲苯和二甲苯的檢出濃度未超過企業周界外濃度最高限值，丙酮、氯仿的檢出濃度亦低於江蘇省規定的廠界限值。

中心又表示，事故產生的濃煙確對空氣質素產生較大影響，主要區域集中在化工園區及周邊500米左右的上空，但因為現場風速較大，擴散條件較好。此外，園區周邊沒有居民居住，現已基本疏散，且下游沒有飲用水源，故食水安全不受影響。

爆炸後死傷人數不斷增加。（視覺中國）

但有內地傳媒趕抵後發現現場氣味刺鼻，吸入後立即引起咳嗽，常人難以正常呼吸。事實上，事發後立即調派前往支援的武警江蘇總隊200多名隊員，在參與救援的過程中都戴上防毒面具，並集中調配防毒面具、濾毒罐、防護服、化學事故應急檢測箱、偵毒劑、有害氣體檢測儀等到前線。

江蘇武警總隊出動支援救援工作。（網上圖片）

北京大學免疫學教授王月丹指，苯會引起造血系統、神經系統損傷，對人體傷害較大，濃度較高、吸入量較大時更可能導致急性中毒，嚴重時甚至可能會死亡。王月丹認為，爆炸後產生的毒性應該屬於急性吸入，並非長期或慢性，受害民眾主要會以呼吸、神經系統急性中毒為主。

王月丹提醒，一般情況下爆炸事故都應設有應急預案，不幸遭遇時可按照預案的安排到指定安全地點，例如濃度較低的上風風向位置，同時可以佩戴防毒面具，或用濕毛巾捂住口鼻，減少吸入有毒物質。

（綜合報道）