大連、渤海兩大軍工船廠合併　分析指有助加速核潛艇研發製造

中國船舶重工股份有限公司（下稱中船重工）周三（20日）發布公告，稱董事會通過將大連船舶重工集團有限公司（下稱大船重工）與渤海船舶重工有限責任公司（下稱渤船重工）整合的議案。 《多維新聞》引述分析人士指，此舉有助於加速中國在海軍軍備方面的研發和製造。

渤船重工位於遼寧葫蘆島的基地，左側紅圈內有兩艘094型戰略核潛艇，右側紅圈處被指是新型核潛艇建造廠房。（鼎盛軍事）

相關議案內容顯示，中船重工擬將公司持有的渤船重工100%的股權劃歸大船重工，渤船重工成為大船重工的全資子公司。中船重工表示，此舉是落實黨中央及國務院推進的國有企業改革，以便更好地「保軍強軍」，推動軍民融合深度發展。

早在今年1月，國資委主任肖亞慶就表示，要推進裝備製造、船舶、化工等領域企業重組。

資料顯示，大船重工目前研發的軍品包括001A型航空母艦、055型導彈驅逐艦、052D型導彈驅逐艦等一批先進的主戰裝備。

大船重工位於大連的基地內建造的兩艘055型導彈驅逐艦。（視覺中國）

渤船重工則是中國知名的核潛艇唯一生產組裝基地，已為中國海軍提供過091型、093型攻擊核潛艇，092型、094型戰略核潛艇。最新消息指，該船廠正在研製095型、096型核潛艇。

《多維新聞》報道指，分析人士認為，此番大船重工合併渤船重工，有助於兩廠的資源整合，加速包括水面艦船、核潛艇在內的主戰裝備的研發和製造。