遼寧號航母完成升級改造　內媒爆值得關注的3大變化

據內媒報道，上月底，經過長達9個月升級改造的遼寧艦從大連造船廠，返回位於山東青島的海軍基地某軍港。此次改造是遼寧號服役後規模最大的一次，根據網絡圖片有三處大變動。

2月24日，完成升級改造的遼寧艦駛回青島海軍基地。（視覺中國）

根據《新浪軍事》報道，從現在網絡上曝光出來的照片來看，遼寧號主要在艦島、天線以及甲板標準線上做出了比較大的改造。

上圖為改造前；下圖為改造後，可見平台板塊已被拆除。（新浪軍事）

首先是艦島上的變化，直接去除掉一些遼寧號前身、瓦良格號上的多餘平台板塊。報道指，「多年前我們剛接手瓦良格號的時候由於零基礎，因此對於原航母上許多的沒用東西沒有做出拆除。事實上，蘇式航母一直就有這個特點，艦島相對複雜，不整潔」。

圖為遼寧艦新開的小窗戶。（新浪軍事）

除此以外，艦島下方右舷靠前的位置開了一個小窗戶，現在尚且不能清楚這個小窗戶到底是做什麼用的，報道推測是為瞭望。

上圖是遼寧艦為改造前的該位置雷達天線，下圖為改造後。（新浪軍事）

其次為艦島上的天線群的變化：遼寧號艦島上柱狀或桶狀的東西其實就是航艦的天線，不同的天線有著不同的作用。大的雷達天線不改變，但一些小的天線還是有變化，此前位於航艦艦島右前方與左後方航空指揮塔台附近的兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成了蘑菇狀。

報導稱，此前曾有人猜測今次改造會將元346、382綜合雷達系統升級為較先進的346A有源相控陣雷達。但就遼寧艦在目前中國海軍的定位而言，以試驗為主要任務，不需太先進。

改造後的遼寧艦可以看到甲板上的標線以黃白相間為主。（新浪軍事）

最後，變化比較大的則是航艦甲板上畫的標線，標線存在的作用就是將航母甲板劃分為不同的功能區。此前的遼寧艦延續了蘇式航母標線的畫法，甲板跑道中線為白色虛線，而滑躍起飛跑道線為黃色虛線。但是經過改造升級後，遼寧艦的甲板跑道中線和滑越起跑線現在都已經變成了明顯的黃白相間線。另外，在艦尾處還多出來了一道非常明顯的黃色實線，推測是為了讓降落的艦載機飛行員能夠更準確的判斷自己的位置。

報道指，遼寧號的整體改組標準是已經海試的國產第一艘航母。而後者汲取了許多此前遼寧號在實際使用中的經驗技術，所以研發設計上要高出遼寧號一籌。「作為先行者，遼寧號需要不斷的去改變，不斷的去測試。」

此外，4月23日將舉辦海軍接紀念活動，屆時遼寧號有機會亮相。

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