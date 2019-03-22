維權律師王全璋處境未明　妻李文足向最高法院申訴

2015年7月，內地維權律師王全璋被捕，被羈押超過3年半後，王全璋今年1月被天津市第二中級法院裁定顛覆國家政權罪成，判刑4年半，剝奪政治權利5年。王全璋是否上訴和案件的進展情況，外界仍不得而知。 其妻子李文足不滿天津法院的處理手法，昨日（21日）到北京最高人民法院申訴。 天津法院的職員上星期指，資料庫內沒有王全璋案，王全璋的二審辯護律師質疑法院在進行秘密審判。

李文足被警員阻止進入北京人民最高法院的立案大廳。（片段截圖）

維權律師王全璋的妻子李文足周四連同「709事件」被捕律師家屬劉二敏和王峭嶺，到北京最高人民法院申訴，要求法院調查天津法院處理王全璋案的做法。

最高人民法院立案大廳以及附近建築的門外，有數十名公安戒備及阻止李文足等人進入法院。

上星期李文足和王全璋二審辯護律師藺其磊前往天津市高級人民法院查詢，當時法院人員向她們表示，資料庫內沒有王全璋案的相關資料。藺其磊指法院內沒有王全璋案件紀錄，顯示王全璋沒有上訴或法院故意隱藏王全璋的二審程序，拒絕了家屬和辯護律師的知情權，使王全璋案成為秘密、非法的審判。

今年1月28日，天津市第二中級人民法院認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。（網站截圖）

在2015年的709大抓捕中被捕的律師王全璋被控顛覆國家政權罪，今年一月被判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。

李文足表示，王全璋的處境以至生死未明，天津法院的回應使人感到崩潰和荒唐。李文足又說：「到現在近4年了，我聘請的律師從來沒見過他，現在也沒有判決書。只是官方單方面釋放一面之詞。我很嚴重的懷疑，我丈夫王全璋現在身體狀況怎樣。到底他是否活着，我現在很擔心他的處境。」

（自由亞洲電台）