被羈押超過3年半　王全璋「顛覆國家政權罪」罪成判囚四年半

在「709事件」中被捕，並被羈押超過3年半的維權律師王全璋的案件有了最新進展。2019年1月28日上午，天津市第二中級人民法院對王全璋顛覆國家政權案一審宣判，認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。

天津市第二中級人民法院網站截圖。

天津市第二中級人民法院網站顯示，法院認定王全璋犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑四年六個月，剝奪政治權利五年。

內地律師謝燕益的妻子原珊珊此前表示，收到網友轉發的圖片，顯示天津市第二中級人民法院大廳內的顯示屏，顯示王全璋顛覆國家政權罪的案件，定於今日早上8時半在法院第一法庭公開宣判。

王全璋案件上月下旬在天津閉門審理。法院當時指，案件涉及國家秘密，依法決定不公開開庭審理。

天津市第二中院開庭公告。（網絡圖片）

此前網上流傳的檢察院的起訴書顯示，王全璋被控與瑞典人達林（Peter Dahlin）等人合謀，在香港註冊成立公司接受境外組織的資助，以「中國維權緊急援助組」等名義，組織律師培訓，「傳授與政府對抗的方法、技巧，扶植對抗力量」，並積極向境外發布調查報告，攻擊中國的法制及人權狀況；2014年3月前往黑龍江建三江七星看守所，與一些律師和訪民共同示威，要求釋放當時因案被拘留的人員；在網上煽動線民前往關注和抗爭；此外，王全璋還被控代理邪教案件，「利用邪教破壞法律實施」。

達林曾在去年12月26日發布聲明表示，中國維權緊急援助組的使命是加強和完善中國法律的執行能力，完全與利用任何方式或形式違法犯罪的說法相反；他稱，「檢察院對王全璋的指控也完全不具備任何法律根據，法院應立即宣判王全璋無罪」。