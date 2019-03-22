指美《香港政策法》無視事實　外交部：外國政府無權干涉中國內政

美國國務院周四（21日）公布2019年《香港政策法》報告，表示在過去10個月，中國有個別行為違反《基本法》和《中英聯合聲明》中容許香港行使高度自治的承諾，中央政府干預香港事務，以及特區政府配合中央方向的情況增加。 對此，中國外交部發言人耿爽周五（22日）回應稱，美方發表的報告無視事實，要求美方停止錯誤做法，在涉港問題上謹言慎行。

耿爽22日在記者會上回應稱，香港事務純屬中國內政，外國政府無權干涉。（資料圖片）

耿爽再例行記者會上表示，香港回歸以來，「一國兩制，港人治港，高度自治」方針得到切實的貫徹落實。香港居民依法享有的權利自由得到了充分的保障。中國政府嚴格按照憲法和基本法辦事，全面準確地貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，不會改變。

耿爽又強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，外國政府無權干涉。美方發表的有關報告，無視事實對香港事務說三道四，對中國的中央政府、香港特區政府進行無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，要求美方停止這一錯誤做法，在涉港問題上謹言慎行。

美國國務院發布的2019年《香港政策法》報告稱，過去10個月中央政府干預香港事務，以及特區政府配合中央方向的情況增加。（視覺中國）

據悉，美方在報告提到，來自內地的壓力對香港政治空間形成新的限制，特區政府為配合中央而削弱人權和基本自由，特區在民主選舉程序、言論及結社自由都出現倒退。

報告還表示，雖然香港在一國兩制下的自治程度收窄，但仍足以讓華府維持《香港政策法》，透過雙邊協議及項目，繼續給予特區特別待遇。

（綜合報道）