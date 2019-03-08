美國倘取消香港政策法　財爺依然淡定？　 陳茂波：唔駛擔心

財政司司長陳茂波早前表示，就算美國取消《美國——香港政策法》，香港仍可生存，不認為香港會因此完蛋。他今日（8日）出席港台節目後，再被傳媒追問有關問題時，就並未停下解釋，只是一邊步向座駕，一邊面帶微笑答稱「唔駛擔心」。 至於近日有商界人士擔心《逃犯條例》修訂，或令港商被冠以商業犯罪等名義，被移交內地，陳茂波被問及會否擔心修例會影響本港營商環境時，就沒有作答。

陳茂波早前表示，就算美國取消《美國——香港政策法》，香港仍可生存，不認為香港會因此完蛋。（梁鵬威攝）

去年11月美國國會美中經濟與安全審查委員會發表報告，建議國會檢討《香港關係法》、審視香港獨立關稅區地位。事件引起外界關注，美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）則於上月出席無綫節目《清心直說》時表示，擔憂北京對香港的干預增加，會收窄政治空間，甚至威脅營商環境。

陳茂波則於日前在同一電視節目上反擊，稱香港經歷過不同的艱難時期，相信港人在任何困難中都可生存，對於一旦美國取消《政策法》，陳更表示「We rise to the challenge（我們迎難而上）」。

他今日出席港台英文節目《脈搏》後，被在場傳媒追問是否認為就算沒有《政策法》香港仍可生存，陳茂波則只跑下一句「唔駛擔心」作回應，便逕自步向座駕。

陳也被問及是否擔心《逃犯條例》修例造成商界擔憂，從而影響本港營商環境，惟他沒有回應。

被問到是否認為就算沒有《政策法》香港仍可生存，陳茂波則只跑下一句「唔駛擔心」作回應，便逕自步向座駕。（梁鵬威攝）

陳茂波在節目上則談及港府鼓勵青年到粵港澳大灣區工作，是希望給予青年多一個選擇和機遇，讓其探索更大市場。

談到港珠澳大橋落成後僅僅發揮旅遊景點作用，大灣區規劃如何照顧本地營運的中小企，及會否考慮開放大橋讓美食車到大灣區經營時，他就指大橋只是旅遊景點的說法不公道，因大橋是大型跨境基建，能夠連結珠三角地區，雖然目前貨運車流量偏低，但相信長遠仍會為香港帶來商貿機會，因此大橋並非「無用」。

對於有人認為預算案沒有遵從《基本法》第107條「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」，陳茂波就表示不同意該說法，強調政府在處理預算案時，與《基本法》107條保持一致。他解釋，隨著經濟發展狀況變化，政府支出會有變化，如每年都要求一份收支平衡的預算案是「不現實」。