【涉額逾400億】泛亞非法集資案宣判　公司罰10億董事長判囚18年

轟動全國、據報涉案總額超過400億元（人民幣．下同）的雲南昆明泛亞有色金屬交易所涉嫌非法集資及業務侵佔案，周五（22日）在昆明中院一審宣判。泛亞被法院判處罰款10億元，另外3間公司各被罰款500萬元至5億元。

實際控制人兼公司董事長單九良被判處有期徒刑18年，沒收個人財產5000萬元及罰款50萬元，同案另外20名被告則分別被追究相應刑事責任。