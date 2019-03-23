【江蘇化工廠爆炸】增至64死28失蹤　有生還者被困40小時終獲救

江蘇鹽城響水縣的天嘉宜化工廠發生爆炸事故，截至周六（23日）早上7時，死亡人數已增至64人，其中38人待確認身份，另仍有28人失蹤。已救治的病人中有21人危重，73人重傷，還有部分群眾不同程度受傷。 鹽城響水消防中隊周六（23日）上午救出一名被困40小時的生還者，並立即將其送往醫院。目前，有超過130名事故中的傷患已接受手術。

爆炸核心現場周五（22日）的空拍畫面。（視覺中國）

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江蘇鹽城響水消防中隊周六（23日）上午7時左右執行搜救任務時接獲報告，指有人被困爆炸區300米外下風向的之江化工廠區。中隊立即趕赴現場救援，被困人員20分鐘後被順利救出並立即送往醫院。據了解，獲救人員為一名大約40歲的男性。

此外，江蘇省衞健委透露，事故中超過130名傷患已接受手術，醫護人員對危重症傷者實行「一人一方案」針對性治療。病員傷勢以頭部外傷、骨折、眼外傷、呼吸道吸入性損傷、多發性複合傷為主。截至目前，當局共動用3500名醫護人員、16間醫院及90輛救護車參與救援。

另一方面，聯合國秘書長古特雷斯周五（22日）晚間在官方微博發表聲明，對事故造成大量傷亡深感悲傷，又代表聯合國向受害者家人表示慰問，向中國政府和人民致以衷心的同情，並祝願傷者早日康復。

事故發生後，網絡開始出現各種傳言，甚囂塵上。其中甚至有傳言指18名參與援救的消防員因吸入大量有毒氣體死亡，對此江蘇警方特別發聲明指消息不實，另亦有許多往年其他事故的情況被張冠李戴，警方呼籲民眾勿傳播謠言而觸法。

（綜合報道）