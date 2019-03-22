【江蘇化工廠爆炸】丈夫發訊息提醒妻子「今天我生日」　慘變遺言

江蘇鹽城市響水縣的天嘉宜化工廠周四（21日）發生重大爆炸事故，已造成逾百人死亡重傷。親人逝世令家庭破碎，其中一名遇難者蔣某明的妻子表示，爆炸發生前曾收到丈夫訊息，提醒當天是他的農曆生日。惟不到半小時後傳出了爆炸的消息，她其後發現自己與丈夫已經陰陽相隔，這條訊息也成為了遺言。

工廠廠區在爆炸中完全被摧毀。（網上圖片）

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蔣妻表示，她的丈夫是90後，在與發生爆炸的天嘉宜化工公司僅隔一條街的另一家化工公司當文職人員。二人通過同學介紹認識，結婚才四年，正期待今年能添一名小寶寶。

事發當天蔣妻正在揚州，下午14時20分左右收到丈夫的微信訊息，才注意到當天是蔣某明的生日。「我出發那天肚子不舒服，他關心我，問我還痛麼？」蔣妻續指，「他說我記錯了他的生日，他是（農曆）二月十五出生的，不是（農曆）二月十四日。最後還問我：『今天是我生日，你不打算表現一下麼？』」

因為出門在外未比較忙碌，蔣妻未顧及回覆丈夫。未料20多分鐘之後，她的朋友圈裏鋪天蓋地都是發生爆炸事故的消息，此時她才急忙聯絡丈夫想確認其安全，卻發現無論怎麼給丈夫打電話，都得不到回應。

蔣妻其後趕回鹽城才從家人處得悉，蔣某明的屍體在工作的廠區內被找到了。丈夫的遇難消息令她不禁懊悔，「我都沒來得及祝他生日快樂。我們曾經期待有個孩子，但如今這些期待全都沒了。」

（北青報）