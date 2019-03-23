【韓國瑜訪澳門】訪中聯辦是「出賣高雄」？　韓國瑜：只想賣水果

高雄市長韓國瑜周五（22日）起展開對香港、澳門、深圳和廈門的訪問行程。他當日下午到訪香港的中聯辦，與中聯辦主任王志民會面，引起輿論熱議，台灣有聲音批評他是在「出賣高雄」，陸委會則指該行程未事前通報，要求進一步說明會面情形。 正在澳門訪問的韓國瑜周六（23日）下午受訪時回應指，陸委會「有很多酸言酸語非常無聊，一點意思都沒有」。對於有聲音認為他訪問中聯辦是在「出賣高雄」，他就指此行受到妻子、幕僚和高雄市議員的監督，高雄應抓住每個發展機會。

中聯辦發布王志民與韓國瑜的合照。（中聯辦網頁）

韓國瑜一行周六上午抵達澳門，並與特首崔世安會面，下午還參觀了葡語國家食品展示中心、塔石衛生中心。韓國瑜在參觀後接受傳媒訪問，針對台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正上午指，高雄市政府周五造訪香港中聯辦並非事先通報的行程，希望高雄市府進一步對外說明會面情形，韓國瑜就批評「有很多酸言酸語非常無聊，一點意思都沒有」。

被問及造訪香港中聯辦是否為「出賣高雄」？韓國瑜則表示「我帶著我老婆、帶著我們副市長、市府團隊，旁邊還有十位高雄市議員的監督之下，我要準備出賣高雄嗎？」他重申自己是要賣水果、賣水產品，高雄必須要把心胸打開，廣納五湖四海，抓住每個發展機會。

對於香港部分人士批評他與中聯辦主任王志民會面，他則稱「我們自己要搞清楚自己的角色」，不會對香港內部事務「評論東、評論西」。

（綜合報道）