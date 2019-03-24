新疆大學校徽維吾爾文校名「重現」　伊犁師範大學網站撤走校徽

早前報道，新疆大學、新疆醫科大學和伊犁師範大學3所地處新疆的大學，近日悄悄更換校徽，把原有的維吾爾文校名移除。 《香港01》記者發現，新疆大學校徽中的維吾爾文校名今日「重現」，官方網站上一些曾出現雙語校徽的子頁面，現時亦已回復成中、英、維三種文字校徽。 至於伊犁師範大學的學校官網，則將原有的中、英雙語校徽撤走，頁面上暫沒有顯示校徽。

新疆大學官網中的「新大標識」頁面，重新介紹漢、英、維三種文字的校徽，當中的天山圖案亦重現。（網頁截圖）

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《香港01》記者發現，新疆大學校徽中的維吾爾文校名今日「重現」。官網中的「新大標識」頁面，重新介紹漢、英、維三種文字的校徽，當中寫道：「校徽總體圖案是兩個同心圓......『天山』象徵著新疆大學坐落在天山腳下。兩圓之間，是以中文、維吾爾語、英文書寫的『新疆大學』校名。」

網站上的「校徽釋義」此前一度寫道：「校徽總體圖案是兩個同心圓......兩圓之間，是以漢字毛體、英文書寫的新疆大學校名。」這顯示，校徽上的維文校名和象徵「天山」的圖案，目前已得以「重現」。

此外，官方網站上一些曾出現雙語校徽的子頁面，如「國際交流合作處」，現時亦已回復成漢、英、維三種文字校徽。

《香港01》記者再翻查伊犁師範大學官網，此前其官網頁面的中英文校徽已被撒走，網站上並沒有顯示該校校徽。

至於新疆醫科大學，其官網仍顯示漢、英、維三種文字的校徽。

三校悄悄更換校徽 新疆大學「天山」圖案一度消失

早前報道，新疆大學、伊犁師範大學和新疆醫科大學近期更換校徽，把原校徽中的維吾爾文刪除，僅顯示中英文雙語。而新疆大學校徽上代表「天山」的圖案亦消失不見。中國社科院馬克思主義研究系教授習五一曾指，這一舉措很顯然是為去除維族「主體民族意識」。