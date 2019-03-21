傳新疆三大學換校徽刪維吾爾文校名　專家：去除維族主體民族意識

有網傳消息指，新疆的大專院校目前正在推動「去維吾爾文」行動，新疆大學、新疆醫科大學和伊犁師範大學3所當地大學，近日已悄悄更換校徽，把原有的維吾爾文校名移除。

網傳消息指，新疆大學、新疆醫科大學和伊犁師範大學3所當地大學，近日已悄悄更換校徽，把原有的維吾爾文校名移除。新疆大學校徽的「天山」圖案亦已消失。（網上圖片）

微博認證為「中國社會科學院研究生院馬克思主義研究系教授」、不時發表反伊斯蘭言論的大V（身份獲認證的意見領袖）「習五一」19日發文稱，近日有網民跟她爆料，新疆大學和伊犁師範大學近期已更換校徽，把原校徽中的維吾爾文刪除。

習五一認為，這一舉措很顯然是為去除維族「主體民族意識」。而新疆大學的新版校徽，還將「天山」的元素，即校徽上代表天山的圖案同時去除。據稱，相關帖文目前已遭刪除。

另據微博大V「弗慮弗為」19日發文稱，除了新疆大學，新疆醫科大學亦已更換校徽，把維吾爾文校名移除。他引述該校同學透露，更換時間約在今年一月份左右，又稱「多元談得太多，一體談得太少，如此嚴重問題早該扭轉。新疆新希望！​​​​」

伊犁師範大學官網主頁上一張疑似後期加工過的大學校門照片（上），亦只用漢字寫上「伊犁師範大學」。相比之下，昔日的校門照片（下）寫有「伊犁師範學院」的漢字和維文。（官網圖片）

新疆大學校徽的「天山」圖案亦已消失

網傳圖片顯示，上述三所大學的校徽原本均寫有漢、英、維三種文字，現時只剩下漢語和英文名稱；新疆大學校徽上代表「天山」的圖案，目前亦已消失不見。

《香港01》記者翻查新疆大學官網發現，主頁所顯示的校徽仍有三種文字，但圖書館、國際交流合作處等子頁面，已換上只得英語和漢語的新校徽。此外，網站上的「校徽釋義」亦寫道「校徽總體圖案是兩個同心圓......兩圓之間，是以漢字毛體、英文書寫的新疆大學校名。」

《香港01》記者再翻查伊犁師範大學官網，發現所有頁面已換上只得漢英文字的新校徽。此外，主頁上一張疑似後期加工過的大學校門照片，亦只用漢字寫上「伊犁師範大學」。相比之下，昔日的校門照片寫有「伊犁師範學院」（按：前稱，去年年底從學院升格成大學）的漢字和維文。

至於新疆醫科大學，據稱該校去年才向社會徵集新校徽設計，當時推出的新校徽還有維吾爾文校名；時隔數月，新校徽再進行「去維吾爾文」。不過，《香港01》記者發現，其官網仍沿用漢、英、維三種文字的校徽。

新疆醫科大學去年才向社會徵集新校徽設計，當時推出的新校徽（中）還有維吾爾文校名；時隔數月，新校徽再進行「去維吾爾文」（右）。（網上圖片）

《香港01》記者發現，新疆醫科大學官網仍沿用三種文字的校徽（左上角）。（網頁截圖）

或違反《新疆維吾爾自治區語言文字工作條例》

有聲音質疑，這些學校的做法已違反《新疆維吾爾自治區語言文字工作條例》。該條例寫道，在新疆維吾爾自治區機關、團體和事業單位的公章、門牌、證件和印有單位名稱的信封，以及自治區境內上報下發的各種公文、函件，都應同時使用規範的少數民族文字和漢字。

該條例還規定，公共場所、公用設施以及從事公共服務，凡需要使用文字的名稱標牌、公益廣告、界牌、指路標誌、交通標誌和車輛上印寫的單位名稱、安全標語，區內生產並在區內銷售的產品的名稱、說明書等，都應同時使用規範的少數民族文字和漢字。