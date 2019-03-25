習近平晤摩納哥親王　歡迎對方參與共建「一帶一路」合作

當地時間3月24日，正在訪問摩納哥的國家主席習近平，與摩納哥親王阿爾貝二世舉行會談。

習近平指出，這是中國國家主席首次訪問摩納哥。中摩相似的民族性格和共同的精神追求，使得兩國「相知相親」。中摩建交20多年來，雙方始終真誠友好、平等相待。當前，中摩雙邊關係穩步發展，務實合作與時俱進，尤其是在環保、電信、移動支付等新領域走在中歐合作前列。中摩關係已成為不同大小、不同歷史文化、不同社會制度國家友好交往的典範。

習近平強調，他與阿爾貝二世親王在半年內實現互訪，體現著中摩關係的高水平。雙方要牢牢把握雙邊關係的正確方向，不斷鞏固傳統友誼和政治互信，加強在聯合國和國際事務中的溝通協調和相互支持。雙方要堅持開放合作，深化互利共贏。中方歡迎摩方積極參與共建「一帶一路」國際合作。雙方要提升兩國環保合作水平。中方歡迎親王基金會在中國開展環保公益行動，不斷豐富人文交流內涵。

阿爾貝二世親王表示，在中華人民共和國迎來建國70周年之際，祝賀中國發展取得的巨大成就。摩中關係發展良好。摩納哥願拓展同中國在科技、創新、生態環保、野生動物保護、可再生能源等領域合作，摩方高度讚賞中國在氣候變化等國際事務中發揮的重要作用，願支持中方辦好明年《生物多樣性公約》第十五次締約方會議，支持並祝願2022年北京冬奧會取得成功，願推動摩中人文交流，增進兩國人民友好。

早前報道，習近平當地時間周日（24日）中午抵達法國尼斯，隨後乘車前往摩納哥進行國事訪問。結束摩納哥之行後，習近平在尼斯開始對法國進行國事訪問。