【一分鐘看世界】習近平訪法、泰國大選、Game友真感情

早晨，今天是3月25日，星期一。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
習近平訪法
國家主席習近平應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請，周日至周二（24日至26日）展開國事訪問。習近平周日（24日）抵達法國尼斯，隨後乘車前往摩納哥，開始對摩納哥公國（Principality of Monaco）進行國事訪問。在歐盟調整對華政策之時，身為歐盟核心成員的法國展現與北京加強合作的意願，但馬克龍同時希望藉機團結歐盟，謹慎地對北京保持距離。對他個人而言，這也是一次提升個人聲望以及突破國內困境的好機會……（按此閱讀更多）
習近平訪法：馬克龍為2018年首名訪華的外國元首，他當時表示願積極參與「一帶一路」倡議。此外，他還向習近平送一匹馬。（新華社）
泰國大選
泰國周日（24日）舉行大選，選出下議院500個議席。不過對泰國來說，新一屆大選無論結局如何，有一點是可以確定的，那就是該國自2014年軍事政變之後的政治環境似乎終於又回歸「民選」了。但現任總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）將軍關心的可能並不是大選的成敗，反而是鄰國中國的態度……（按此閱讀更多）
泰國大選：總理巴育早上到達所屬位於曼谷的票站投票，並呼籲選民外出投票。（路透社）
習近平訪歐
中國國家主席習近平3月21日至26日對意大利、摩納哥、法國進行國事訪問。這是習近平2019年首次出訪，值得注意是，就在習近平出訪前的一周（3月12日），歐盟委員會提交歐洲理事會一份「十項計劃」引發西方媒體關注。歐盟近年也在反思原有的產業政策是否還能夠適應當前的國際競爭形勢。同歐盟存在產業競爭的中國，也成為布魯塞爾日益警惕的對手……（按此閱讀更多）
Game友真感情
玩家在遊戲世界中建立友情，並在遊戲中與離世玩家作最後道別的例子，近年在電玩世界變得愈來愈常見。美國遊戲玩家賈森（Jasen）卻在電玩中尋到真友誼，可惜對方突然離世，二人今生再無機會在現實世界中成為朋友。賈森為免其他「機友」重蹈覆轍，決心作出一點改變。想知賈森如何彌補遺憾？他與「機友」的故事又是如何？（按此閱讀更多）
通俄調查摘要出爐
美國司法部長巴爾（William Barr）周日（24日）下午向國會提交通俄調查報告摘要。根據「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的報告，無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯，對特朗普是否有妨礙司法公正未有明確答案……（按此閱讀更多）
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