左翼網站前編輯涉「顛覆國家政權」被拘　或與深圳佳士工潮有關

左翼網站「紅色參考」前編輯、非政府組織（NGO）工作者柴曉明，日前被南京市國家安全局以涉嫌「顛覆國家政權」為由拘捕。 有消息人士表示，「紅色參考」編輯部曾參與深圳「佳士工潮」，支持工人維權，柴曉明被捕可能與之有關。

柴曉明被南京市國家安全局以涉嫌「顛覆國家政權」為由「指定居所監視居住」。（紅色參考）

「紅色參考」編輯部周日（24日）在網上發布通告，指柴曉明目前任職於一家以組織文化藝術交流活動為主的企業，負責公司旗下公眾號「政委燦榮」的運營工作。該公眾號本來每日都會更新文章，但從3月20日發布最後一篇文章《金燦榮：現代化不是只有一條路，我們給發展中國家提供了另外的道路選擇》之後，再無任何更新。柴曉明個人的微信朋友圈也於21日起停止更新，手機亦一直處於無法接通狀態。

通告稱，柴曉明失聯後，他的朋友經多方聯繫，直到周日下午才獲悉，他已於3月21日被南京市國家安全局以涉嫌「顛覆國家政權」為由「指定居所監視居住」。

通告還稱，柴曉明平時在南京工作，有關方面還去上海搜查他的家，帶走一些個人物品，並要求他75歲的父親不得對外透露有關柴曉明的消息。

柴曉明現年47歲，長期從事NGO和編輯工作，關注國際社會主義運動發展，以及性別平權、勞工權利等問題。（紅色參考）

長期從事NGO和編輯工作 為左翼網站撰寫文章

資料顯示，柴曉明現年47歲，長期從事NGO和編輯工作，關注國際社會主義運動發展，以及性別平權、勞工權利等問題。2014年，他曾受聘於北京大學馬克思主義學院，教授英語和國際貿易專業，同時兼職「紅色參考」編輯，為一些國內左翼網站撰寫文章。2018年，他辭去北京的工作，在南京聆思文化傳播有限公司任職至今。

6個月前，「紅色參考」另一位編輯尚愷涉嫌支持深圳佳士工潮，遭到廣東警方「指定居所監視居住」。一名消息人士稱，柴曉明被捕可能亦與佳士工潮有關，「紅色參考編輯部曾參與了深圳的佳士集團工人要求組建工會活動，他們跑去抗議當局。（編輯部的）工作人員被刑拘，這件事（組建工會）跟紅色編輯部有關係。」

佳士工潮獲大學生聲援，但隨後多人「被消失」，有人更要拍片認罪。（網上圖片）

佳士工潮獲大學生聲援 多人「被消失」拍片認罪

深圳佳士科技廠的工人早前因不滿廠方的高壓管理，去年5月在獲得當地具官方背景的坪山區總工會批准下，自行組織工會向廠方爭取應有的待遇。不過，坪山區總工會及廠方7月中旬轉為指控工人自行籌建工會屬違法行為，多名工人及家屬為此持續發起維權集會抗議，卻遭警方以「尋釁滋事」罪名刑拘。

佳士工潮獲得北大等國內多家大學的學生及社會各界人士聯署聲援，但此後許多聲援者「被消失」，更有大學生「拍片認罪」，承認在組織策劃下擾亂秩序。