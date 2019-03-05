【佳士工潮】再有6名大學生拍片認罪悔過　承認有組織策劃

去年5月爆發的深圳「佳士工潮」引起軒連大波，各地聲援的大學生事後陸續被帶走。佳士工人聲援團近日表示，繼今年初4名失蹤多月的大學生岳昕、沈夢雨等4人拍片認罪後，當局近日再發布另外6名大學生的認罪片段，涉事者為賀鵬超、鄭時友、宗揚、王相宜、侯長珊、鄭依然。 聲援團又提到，警方今次亦如同上次般約談其他支持工潮的在校大學生，要求集體觀看片段以作「教育」。

聲援團指，賀鵬超在片段中承認佳士工潮是「北京大學馬克思主義學會」一手策劃，鄭時友更稱學會的目的就是在南方大搞工潮，最早是從2016年8月開始，會事先篩選一些合適的工廠，以3個月為周期，安插臥底進廠後再然後伺機擾亂秩序。佳士工潮只是其中一個例子。更甚者，眾人在片段中表示多間高校的學生組織都是學會的「下級」，目的是利用新生涉世未深的特點，誘使其走上煽動顛覆國家政權的道路。

佳士聲援團至今仍有多人下落不明。（資料圖片）

6人均在片段最後表示懺悔，例如賀鵬超稱為了個人政治野心而策劃佳士工潮感到很後悔，鄭依然則表示4年大學生活是人生中最美好的日子，結果就為這種事而「荒廢」，呼籲其他學弟學妹不要再一錯再錯。

聲援團隨後發文批評是「公檢法中黑惡勢力」意圖利用認罪片段來釜底抽薪，「他們想盡了辦法對在校學生，不停地灌輸那套『非法組織』的論調，又以學業、家庭、抓捕的手段赤裸裸地威脅，想要逼迫他們『悔過認罪』」。聲援團強調佳士工人和廠方之間的矛盾本已累積已久，「工人組建工會、走向聯合，不過是這一矛盾發展的大勢所趨」。

對於片段中6人均承認佳士工潮是學會此一「非法組織」所為，聲援團指賀鵬超等左翼大學生只是「決定要實現工學的結合，將自己的青春奉獻於為工人階級奮鬥的事業當中」，反而「公檢法中黑惡勢力」以「極左」、「非法」來污名化。

（綜合報道）