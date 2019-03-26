黑龍江國有林地私家莊園舉報者：園內藏槍支　曾吃老虎肉、熊掌

黑龍江富商曹波圈佔國有土地，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園「曹園」，引起內地社會關注。事件曝光者近日接受內媒採訪，曝光更多「曹園」內幕。 該曝光者指，「曹園」接待的都是貴賓，他自己曾被招待吃老虎肉、熊掌；曹波在園內藏槍，經常捕獵野生動物，包括國家一級保護動物等。

園內的私人博物館藏品豐富，價值連城，更有珍稀動物標本。（視覺中國）

「曹園」似會所 只招待貴客

《澎湃新聞》報道指，該曝光者姓張，他自稱一直認識「曹園」的主人曹波，「曹園」像是個私人會所，招待的都是貴賓。此前落馬的前黑龍江人大常委會正廳級幹部張晶川，也曾在此被招待過。曝光者自稱和張晶川在園內吃過兩次飯。

曝光者稱，他在「曹園」內「吃過老虎肉，他們叫『貓』肉，還有熊掌。老虎肉炸着吃，熊掌做不好土腥味很重。曹波把一個以前經常做飯的廚師給開掉了（編註：辭退），一問廚師都知道。」

曝光者還透露，曹波大兒子的婚禮就是在「曹園」舉辦的，「連續宴客五六天」。

曝光者又指，曹波經常打獵，「曹園」裡有一個密室，藏著兩把長口徑槍、一把手槍。曹波每年打獵野雞一兩百隻，還打過鹿、狍子、野豬等野生動物，當中甚至有國家一級保護動物。

早前曾有媒體曝光「曹園」內有大量動物標本，甚至有恐龍化石。曝光者指，老虎、熊的標本是走私進來的，而90%的恐龍化石都是同一個人頭來賣給他的。

大師算風水：要建水庫

曝光者還指，「曹園」內不僅有很多建築精美的古風小樓，內設卡拉OK、桑拿房、套裝等，還有山有水：山腳處有個山洞，裡面藏有大量酒，酒裡泡著正架虎骨；至於「水」是曹波請來的風水師傅建議修造的水庫，但當時沒建好，下雨時經常需要往外汞水，曹波甚至因此向政府「報公數」，拿到政府的錢修壩。

曝光者表示，「曹園」的建設完全無視政府對林木採伐等的相關規定，「曹波手一指」，工人就敢隨便砍樹、開路，而內地採伐林木通常會被當局的相關部門詳細要求哪棵樹可以砍、哪棵樹不可以砍。

目前，黑龍江省委、省政府和牡丹江市政府等部門已成立調查組，「曹園」的主人曹波及另一名負責人已經被刑事拘留，調查仍在進行中。