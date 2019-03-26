【變廢為寶】農業廢料轉化為航空燃料　中國研究成果登美權威雜誌

新華社周一（25日）消息，最新一期美國權威能源研究雜誌《Joule》刊登了中國科學家的最新研究成果。是項研究成功將農林業廢料轉化為高密度航空燃料，使用這種燃料還有助於降低航空器的二氧化碳排放。

中國科學家變廢為寶，成功將農業廢料轉化為航空燃料，登上美國權威能源雜誌。（網上圖片）

據介紹，農林業廢料的主要成分是構成植物細胞壁的木質纖維素，它是豐富的可再生資源，其原料成本低廉、來源廣泛。研究人員將木質纖維素經兩步驟高效轉化為具有支鏈結構的多環烷烴燃料，兩步驟的碳產率均在70%以上，且這種燃料具有高密度和低凝固點的特點。

研究顯示，這種燃料可作為高密度先進航空燃料單獨使用，亦可作為燃料添加劑，提高航空煤油的體積熱值。參與研究的中科院大連化學物理研究所研究員李寧說，這種燃料來自生物質，比傳統航油的體積熱值高，利用這種高密度航油，可在相同油箱容量下顯著增加航空器的航程和載荷，從而有助於降低二氧化碳排放。

李寧說，該研究距離商業化仍需3至5年時間，目前最大的不足是，實驗當中的纖維素氫解反應需要使用對環境和健康有害的二氯甲烷，下一步他們將探索以對環境友好的有機溶劑替代二氯甲烷。

（新華社）