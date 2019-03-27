【華為風波】巴林決定引入華為商用5G　為美第五艦隊司令部駐地

美國警告盟國不要使用華為5G網絡的行動再次受挫。據路透社26日報道，海灣國家巴林計劃在今年6月前推出商用5G移動網絡，其中部分使用中國華為技術。 據悉，巴林是美國海軍第五艦隊司令部所在地。美國第五艦隊利用在巴林的海軍基地對包括在伊朗附近在內的重要航道進行巡邏。

海灣戰爭時期，美國海軍兩棲指揮艦藍岭號（USS BLUE RIDGE）及法國海軍等船隻停泊在巴林港口。（美國國防部）

針對美國擔憂華為設備帶來安全風險，巴林電信部長卡馬爾．艾哈邁德（Kamal bin Ahmed Mohammed）26日表示：「現階段我們不擔心這個問題，只要技術符合我們的標準」。他說，巴林政府沒有對外國公司為巴林提供5G網絡做出任何限制，移動運營商可以選擇他們要和哪家公司合作。

巴林希望藉著投資科技刺激經濟增長。近來石油價格下跌重創巴林經濟。卡馬爾．艾哈邁德說，推出5G網絡是巴林的一個重要里程碑。巴林很驕傲能有5G網絡，他預期巴林將成為5G網絡通用全國的首批國家之一。

美國說服盟國抵制華為的努力遭受挫折。（資料圖片/視覺中國）

據悉，沙特阿拉伯國有控股電信公司子公司VIVA Bahrain 上個月簽署一項協議，將在其5G網絡中使用華為設備，還有幾個波斯灣國家也正在與華為技術合作。

另據路透社22日報道，歐盟將不會禁止其成員國使用華為網絡產品，也將不理會美國要求歐盟國家勿用華為設備的聲音。

此前，韓國通信公司LG U+和菲律賓環球電信也表示將採用華為技術和設備。同在東南亞的泰國和新加坡，也正準備運用華為的技術來測試5G網絡。

（路透社/觀察者網）