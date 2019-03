歐盟將不會禁止其成員國使用華為網絡產品,也將不理會美國要求歐盟國家勿用華為設備的聲音。路透社周五(22日)引述4名知情人士指出,歐盟執行委員會下周二(26日)將敦促成員國採用歐盟網絡安全指引,用於協調及分享成員國使用無線網絡的資訊,以應對網絡風險。

路透社的報道指出,計劃將容許成員國自行決定是否禁用華為產品。歐盟委員會(European Commission)負責數碼單一市場的副主席安西普(Andrus Ansip)下周二將提出指引。它雖不具法律強制力,但仍有左右歐盟國家立法的政治影響力。

歐盟將要求成員國使用2016年歐盟網絡與訊息系統安全指令(The Directive on security of network and information systeme, NIS Directive )以及最近通過的網路安全法(Cybersecurity Act)項下的工具。舉例來說,在評估安全風險與聯網設備和5G設備的認證,成員國應該交換情報,並一同進行衝擊評估研究。

(路透社/國會山報)