【習近平訪歐】晤法國總理及議長　歡迎法參與共建「一帶一路」

國家主席習近平繼續在法國的訪問行程，他周二（26日）在巴黎分别會見法國總理菲利普（Édouard Philippe）、國會議長費朗（Richard Ferrand）及參議院院長拉爾歇（Gérard Larcher）。在與菲利普會面中，他提及中方歡迎法方積極參與共建「一帶一路」，願同法方不斷擴大第三方市場合作。 習近平當日還會見了德國總理默克爾，雙方就下一步中德關係發展交換意見。據悉，默克爾是應法國總統馬克龍邀請，到巴黎參與會面。

習近平周二（26日）在巴黎總理府會見法國總理菲利普。 （新華社）

習近平在與法國總理菲利普會面中指出，要把握中法關係發展正確方向，堅持相互尊重，堅持合作共贏、開放包容理念。中方歡迎更多法國企業赴華投資，歡迎法方積極參與共建「一帶一路」，願同法方不斷擴大第三方市場合作，同時希望法方繼續為中國企業提供公平、透明、非歧視的投資環境。

菲利普表示，法中保持高度互信，習近平此訪產生重要成果，再次彰顯了法中共同推進戰略合作的積極意願。法國政府各部門將落實好習近平此訪雙方達成的重要共識，深化雙邊務實合作，密切在國際事務中溝通和協調。

國民議會議長費朗在與習近平的會面中說，國民議會願深化法中友誼，繼承和發揚各領域友好交流合作傳統。法方願同中方攜手維護多邊主義，加強歐中合作。參議院院長拉爾歇則說，參議院及各委員會願加強同中國立法機構交流合作。

習近平26日在巴黎會見德國總理默克爾。 （新華社）

晤德總理默克爾 促開放型世界經濟

習近平與德國總理默克爾會面指出，中方願同德方一道努力，繼續做大做實中德合作的基本盤，更好造福兩國人民。希望德方為中國企業赴德投資和發展創造友善開放的政策環境。他又指「一帶一路」倡議有助於促進國際經濟合作，推動構建開放型世界經濟。