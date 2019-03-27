微信被指根據文字聊天精準推送廣告　官方澄清：從未監控聊天記錄

據《澎湃新聞》27日報道，日前有內地媒體測試稱，用微信進行文字聊天後，微信「精選」推薦的公號文章中的廣告內容與聊天內容密切相關，疑似被精確推送廣告。 微信方面26日回應稱，不會監測用戶的聊天記錄，這屬於用戶的個人隱私，更不會通過監測用戶聊天記錄來推送廣告。但用戶的點擊行為可能會影響相關資訊的呈現。

有媒體日前稱，微信「精選」推薦的公號文章中的廣告內容與聊天內容密切相關，疑似被精確推送廣告。（資料圖片/視覺中國）

微信團隊稱，騰訊廣告通常投放的人群非常廣，投放的基本邏輯是基於用戶群體屬性，廣告主可選擇他們設定的目標人群。因此很容易出現用戶收到的廣告「恰好」和自己的聊天內容、瀏覽內容相似的巧合情況。

該團隊舉例稱，3-5月份是與清明、五一等有關的旅遊旺季，又是日本櫻花季。在這一時間，旅遊類廣告和日本相關廣告的投放量會比較大。與用戶聊天記錄巧合情況發生的概率也會大大增加，從而被用戶誤解。此外，護膚品廣告主是向多個城市中某一個年齡段的女性投放。如果用戶聊天中談及護膚，很可能也會產生誤會。

微信團隊表示，其「看一看」平台基於用戶的興趣、點擊行為、平台熱門等因素來推薦相關資訊。該平台會對用戶進行「畫像分析」。前述測試中的用戶被打上「旅遊」標籤，所以被推薦了相關內容。

而對於App給用戶「打標籤」的問題，有網絡安全專家表示，App平台可以通過手機號、郵箱、用戶上網媒介的MAC位址、用戶常用頭像、出生年月日、用戶暱稱等，進行用戶畫像分析，並定向推送廣告。

（澎湃新聞）