【孟宏偉被查】新華社：縱妻利用職權謀私利　嚴重違紀違法被雙開

據《新華社》報道，中國公安部前副部長孟宏偉嚴重違紀違法，決定給予開除黨籍及公職的「雙開」處分，收繳違紀違法所得，同時涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

本是國際刑警組織主席的孟宏偉，在去年9月從由法國返回中國後突然失聯，其後中紀委國家監委就通報其涉嫌受賄被查。孟妻高歌（Grace Meng）一直留在法國並尋求庇護，同時控訴疑似被中國政府騷擾甚至被企圖綁架。

孟宏偉是在擔任國際刑警組織主席期間失蹤，其後已請辭，即時生效。（視覺中國）

《新華社》報道，經中共中央批准，國家監委對孟宏偉嚴重違法問題進行監察調查，調查期間發現其存在嚴重違紀問題，同時再由中央紀委進行紀律審查。

報道指，經查後，發現孟宏偉有多項罪外，包括毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。

孟宏偉妻子曾多次不露面接受傳媒採訪。（美聯社）

報道最後表示，孟宏偉嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不知敬畏、不收斂、不收手，嚴重玷汙中共的形象，嚴重損害國家利益，造成惡劣影響，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孟宏偉開除黨籍處分，國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

妻子涉案傳憑夫貴獲高薪厚職兼學歷造假

報道中有提到孟宏偉「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。據此前報道，孟妻Grace Meng雖然多次接受外媒記者訪問，堅稱孟宏偉清白，但一直拒絕正面出鏡，身份神秘。及後有海外媒體爆料，Grace Meng的中文名字為「高歌」，與孟宏偉透過婚外情相識後再結婚，獲運用權力影響得以擔任中國多個官方組織及公司高層，例如是中國民主建國會青島市委員會副主委、全國青聯委員、中國青年企業家協會常務理事、高陽科技控股有限公司助理總裁、新華錦集團副總裁及副董事長等，並透過「吃空餉」的方式每年獲取巨額不義之財。

孟宏偉被查後，據報今年農曆新年前夕，中紀委直接指示撤銷高歌的山東省政協常委、委員職務。中國民主建國會青島市委員會在2月中旬時亦確認，高歌已被撤銷民建青島市委副主任委員職務。

高歌同時又被指涉嫌學歷造假，自稱擁有北京對外經貿大學工商管理碩士學位、法律碩士學位，以及在中國某頂尖高校取得經濟學博士學位。海外媒體指上述全都是全日制課程，惟Grace Meng此時不但已是高管，且為孟宏偉誕下雙胞胎兒子，根本分身乏術，疑是請槍代寫論文，甚至是靠孟宏偉暗中操作。