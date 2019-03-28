【中國海軍成立70周年】國防部：國際閱艦式4月下旬於青島舉行

今年4月23日是解放軍海軍成立70周年紀念日，國防部新聞局局長、發言人吳謙周四（28日）在例行記者會上公布，經中央軍委批准，解放軍海軍成立70周年多國海軍活動將於4月下旬在青島舉行。

吳謙表示，屆時將舉行的多國海軍活動包括高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示和文體交流等多項活動。截至目前，已有超過60個國家表示，將會派遣海軍代表團參加多國海軍活動，多個國家將派艦艇參加國際艦隊檢閱。

國防部表示，將於4月下旬在青島舉行國際閱艦式，多國將派艦艇參加。（視覺中國）

日艦時隔7年再訪中國

據早前報道，日本防衛大臣岩屋毅本月8日在記者會上宣布，將派遣一艘海上自衛隊的護衛艦在4月21日至26日前往中國青島，出席4月23日當地舉行的國際閱艦式。據悉，這將是日本的海上自衛隊艦艇時隔逾7年再訪中國。

此外，菲海軍司令恩佩德拉德年初接受傳媒採訪時表示，菲方已在規劃首次派遣一艘軍艦參加中國4月舉行的閱艦式。

另據內媒《新浪軍事》上周援引一份網傳的4月23日海軍節活動安排，參與此次海上閱艦式的中外軍艦超過30艘， 21日統一安排進入青島港，閱兵和對外開放活動結束後，26日統一離開青島港。

這份活動排程還披露，中俄將於4月29日舉行海上聯合軍事演習，俄方將有4至5艘軍艦抵達青島港。

（綜合報道）