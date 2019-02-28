【中國海軍成立70周年】國防部：青島四月將舉行多國海軍活動

國防部周四（28日）舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強大校在會上回答記者提問。他並宣布，中國海軍成立70周年多國海軍活動將於4月在山東青島舉行。

國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強大校在28日在出席記者會。（國防部網站）

任國強表示，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是解放軍海軍成立70周年紀念日。經中央軍委批准，屆時將在山東青島舉行解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

此外，任國強又提到，中日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，以充分發揮早前簽署並啟動運行的海空聯絡機製作用，促進兩國防務關係向前發展，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件。

美軍持續開展南海「航行自由行動」，任國強表示，中方堅決反對任何國家借「航行自由」之名進行違法挑釁。（資料圖片）

對於有記者提問美軍政官員在不同場合表示，美軍將持續開展南海「航行自由行動」，任國強表示，當前南海形勢總體向好。在這種情況下，美方「不請自來」，一再派遣艦機擅闖中國南海島礁鄰近海空域，損害中國的主權安全，踐踏國際法和國際準則，危害地區和平與穩定。中方對此堅決反對。

他又強調，中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。但航行不是「橫行」，自由不能違法。中方堅決反對任何國家借「航行自由」之名進行違法挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定。

（國防部網站）