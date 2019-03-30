【芥花籽限加令】中國駐加使館：四次檢出有害生物　禁令合法

中國向加拿大兩間芥花籽公司發出進口禁令，指驗出有害生物，據報目前更已全面停止加拿大芥花籽進口。 當地時間3月29日，中國駐加拿大使館發言人在渥太華就中方撤銷加有關企業向中國出口芥花籽許可發表談話，指中方採取的措施是正常的檢疫安全防範，既符合中國相關法律法規，也符合國際慣例。

中國駐加使館發言人就中方撤銷加有關企業向中國出口芥花籽許可發表談話。（中國駐加拿大使館網站）

發言人表示，2019年1月以來，中國海關總署先後4次（1月4日、3月1日、3月15日、3月26日）主動向加拿大政府負責檢驗檢疫的職能部門，通報在自加拿大進口的芥花籽中發現檢疫性有害生物的情況，並提供詳細資料，要求其通知業者進一步調查並切實採取有效改進措施，避免類似問題再次發生。

發言人指，中加雙方一直在技術層面上保持溝通，但遺憾中方仍在加拿大進口芥花籽中不斷發現有問題，故不得不撤銷加有關企業向中國出口芥花籽的許可。

發言人強調，維護中國消費者安全利益，保護中國農業生產和生態安全是中國政府的職責所在，中方採取的措施是正常的檢疫安全防範，科學合理，既符合中國相關法律法規，也符合國際慣例。中方願在繼續技術層面與加方保持溝通。

中國海關總署26日通知稱，加拿大第二大芥花籽出口商Viterra Inc.的芥花籽中，多次檢出檢出有害生物，已撤銷該公司的芥花籽註冊登記，停止其芥花籽進口。（Viterra Inc. Facebook）

據悉，最新接到中國進口禁令的公司是嘉能可（Glencore）旗下的Viterra，而早前另一間公司Richardson International亦被以同樣理由禁止進口。

路透社此前報道稱，中國決定取消兩家加拿大公司芥花籽進口許可後，加拿大方面表現出明顯更加強硬的態度，要求中國「提供科學證據」。加拿大公共安全部長Ralph Goodale在28日發表一份聲明中，稱目前中方還未就限制性舉措提供證據，將繼續敦促中方提供證據。他還表示，「無視科學和違反良好商業與貿易慣例的措施，會損害所有貿易國家力圖維護的聲譽。」Goodale指，加拿大將從科學、戰略和外交等方面進行力度適當的干預，以產生「可能的最大影響」。

報道又提到，加拿大芥花籽種植戶一般從4月中下旬開始播種，中國市場的變故讓農民們無所適從。加拿大反對黨保守黨人士28日表示，總理杜魯多（Justin Trudeau）沒有做出足夠努力幫助芥花籽農戶，並且搞砸了與中國的關係。

（綜合報道）