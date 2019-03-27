中國暫停進口加拿大芥花籽　又一企業被拒門外

中國擴大對源自加拿大芥花籽的禁制，周二（26日）再以驗出具危險性有害生物為由，禁止另一間加國公司不獲准將芥花籽輸往中國。

中國海關總署周二（26日）通知稱，大連和南寧海關在加國第二大芥花籽出口商Viterra Inc的芥花籽中，多次檢出檢出有害生物。為防範檢疫性有害生物傳入中國，當局撤銷該公司的芥花籽註冊登記，停止其芥花籽進口，並向加拿大食品檢驗署通報上述情況。

分析認為，禁止芥花籽進口與加國早前拘捕華為副董事長孟晚舟事件有關。孟晚舟2018年12月被捕後兩國關係急轉直下。

中國當局3月初取消加拿大公司理查森國際（Richardson International）對華出口芥花籽的註冊，原因是中國海關多次在加拿大芥花籽中，驗出具危險性的有害生物。渥太華政府堅持以科學方法解決問題，並致力減少對中國市場的依賴。

加拿大芥花籽協會（Canola Council of Canada）上周四（21日）發聲明表示，根據出口商所述，中國進口商近來已停止採購加拿大芥花籽。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（26日）表示，正尋求解決問題的辦法，並考慮安排高規格代表團到訪中國，應對中國對加拿大產品的安全關注。中加的新衝突顯示加拿大的農產品嚴重依賴中國出口市場，而加國每年出口約值50億美元的芥花籽中，有四成都是運往中國。

（綜合報道）