【江蘇崑山燃爆】負責人被帶走調查　員工揭公司安全教育徒具形式

江蘇崑山市一間金屬工廠昨日（31日）早上發生燃爆，造成7死5傷。最近消息指，包括涉事公司負責人在內的多名員工已被警方帶走調查。 據稱該公司原定於今日（1日）舉行安全演習。但亦有員工透露，公司平日的安全教育徒具形式，什麼也不講，只會讓員工簽署作實。

事故現場冒出大量濃煙，足見爆炸威力之強。（網上圖片）

江蘇崑山漢鼎精密金屬有限公司（下簡稱「漢鼎」）昨日（31日）發生燃爆事故，造成至少7死5傷。事發後，涉事企業一名代表稱，企業負責人已被公安機關帶走調查。對於有遇難者家屬表示希望看已故親人，該名企業代表表示，目前還在等待遇難者DNA結果，家屬暫時無法看望已故親人。

當晚，崑山市公安局綜保區派出所一名警官介紹，包括事發企業負責人在內的多名企業工作人員，目前均在派出所接受調查。

該公司原定今日舉行安全演習。（網上圖片）

公司原定今日安全演習

有漢鼎員工稱，工廠內所加工的產品基本全是鎂做的，引起燃爆的貨櫃平常就放在工廠外邊，入面堆放的是鎂廢渣，一兩個月清理一次。據稱該公司原定今日舉行安全演習。但員工透露道，公司平時的安全教育像「走過場」（徒具形式），「什麼也不講，就讓我們員工在上面簽個字。」

值得一提的是，2014年崑山台企「中榮金屬製品有限公司」發生粉塵爆炸後，漢鼎受到牽連，被蘇州市政府要求依規停工檢查。2018年5月11日，漢鼎亦曾因違反水污染防治，被昆山市環境保護局罰款10萬元人民幣。

據了解，崑山燃爆是江蘇省兩周內發生的第二宗致命工廠爆炸事件。3月21日，江蘇鹽城市響水縣一化工廠發生猛烈爆炸，造成至少78人死亡，多人受傷。