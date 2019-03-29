【江蘇化工廠爆炸】事故現場苯超標　生態環境部通報應急處置工作

江蘇鹽城響水縣天嘉宜化工有限公司上周四（21日）發生大爆炸，至今造成78人身亡。事故現場的搜救工作已正式結束。由於現場作業導致被埋污染物暴露揮發，3月27日10時事故點下風向1公里出現苯超標現象。 生態環境部微信公眾號周五（29日）發布消息指，爆炸事故環境應急處置工作正在開展，重中之重就是處理爆炸產生的廢水，同時密切監控周邊河流、水系，保障未經達標處理的廢水一滴都不能排到外環境中。

爆炸核心現場的航拍畫面，現場出現一個大坑。（網上圖片）

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據介紹，按照處置方案，工作組將目前廢水主要分為廠區積水、爆炸大坑廢水、污染較輕河水和污染較重河水四類。將優先處置廠區積水和爆炸大坑廢水，以利於現場清理和搜救，同步著手準備處理受污染河道（新豐河）的水體，避免污染外溢。與此同時，在基本沒有被污染的新民河，工作組同步採取了活性炭築壩方法，確保水質達標後排出。

根據方案，當地的化工企業或將分擔暫存、處理污染廢水工作。有企業表示，已經準備了1.4萬立方米的池容用於儲存廢水，將全力以赴，共度難關。

生態環境部28日召開新聞發布會，稱爆炸事故原因目前仍在調查中，有關資訊發布要以調查組結果為准，下一步生態環境部將繼續做好環境應急工作。（生態環境部網站）

此外，生態環境部昨天（28日）也召開了新聞發布會，指出由於現場作業導致被埋污染物暴露揮發， 27日10時事故點下風向1公里出現苯超標現象。事故點下風向2公里和3.5公里處各項污染物濃度則均低於標準限值。

據悉，生態環境部已共組織各方專家50餘名趕赴事故現場進行指導，並從全國調配了應急監測和處置的專業力量，制定了相應的應急處置方案。江蘇生態環境廳也已組織全省200多名環境監測人員和生態環境部淮河流域水環境監測中心人員馳援。

（綜合報道）