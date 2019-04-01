四川涼山森林大火30名救援人員遇難　應急管理部官網轉黑白表哀悼

3月30日下午6時許，四川省涼山州木里縣雅礱江鎮立爾村發生森林火災，近700名救援人員趕赴火場撲救。 到3月31日下午，30名人員在轉場途中，突遇山火爆燃失聯。據應急管理部4月1日（周一）傍晚最新消息， 30名人員的遺體已全部找到。 國家應急管理部的官網和官方微信首次轉成了黑白色，以示哀悼。

四川省涼山州木里縣雅礱江鎮立爾村發生森林火災，濃煙升上半空。(片段截圖)

四川省林業和草原局4月1日的緊急報告顯示，火災由雷擊引起。初期過火面積約2公頃，暫未對居民形成威脅。

火災發生於3月30日下午6時許，火場位於平均海拔4000米高，而且多個起火點均位於懸崖上，由於地形複雜、坡陡谷深，交通、通訊都不便。火災發生後，州、縣兩級立即啟動應急預案，投入689人去滅火。但到3月31日下午山火仍未撲滅，救援人員在轉場途中，受瞬間風力風向突變影響，遇上山火爆燃，瞬間形成巨大火球，救援人員慌忙閃避，30人失去聯絡，包括27名森林消防指戰員和3名地方撲火人員。

四川省委省政府、應急管理部和森林消防局展開搜救，據應急管理部4月1日傍晚最新消息， 30名人員的遺體已全部找到。有內媒記者從木里縣林業局確認到，局長楊達瓦與另一名工作人員在失聯名單中。

國家應急管理部的官網首次變成黑白色，表示哀悼。（截圖）

險情發生後，國家主席習近平做出重要批示，國務院總理李克強作出指示要求。四川省委省政府、應急管理部和森林消防局第一時間組織力量展開搜救。解放軍第77集團軍4月1日上午亦出動兩架直升機，緊急飛赴當地執行山火救援任務。此次任務機組由該旅副旅長、特級飛行員李金武帶隊，兩個機組均由多次參加救援任務、經驗豐富的飛行員組成。西部戰區總醫院應急救援隊15人攜帶救援物資同機前往。

（澎湃新聞）