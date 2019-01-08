四川甘孜州九龍縣發生山火　燃燒面積約40公頃

據國家應急管理部通報，四川甘孜州九龍縣子耳鄉境內周一（7日）下午3點發生山火，火場海拔高度在1600到3200米之間，燃燒面積約40公頃，距離九龍縣縣城約120公里。 四川森林消防總隊共投入火場595人，已對火場形成封控態勢。截至目前，沒有接到人員傷亡報告，火場附近居民已疏散轉移至安全地域。

火災面積較大，現場火勢仍在持續燃燒。（四川森林消防）

官方指出，火場位於高海拔區域，山高坡陡、地形複雜，危險系數高；火場林木種類為雲南松。

災情發生後，由四川省應急管理廳、四川省林業和草原局相關人員帶隊的省工作組趕赴火災現場指導撲救。目前，四川森林消防總隊共投入火場595人，已對火場形成封控態勢。阿壩支隊130人、地方專業滅火隊280人集結完畢，做好增援準備。

截至目前，沒有接到人員傷亡報告，火場附近居民已疏散轉移至安全地域。火場西線、西北線已無明火，火場東北線和東線各有1處火點，由於明火都在懸崖峭壁上燃燒，人員無法抵近撲打，正在實施空中支援，視情況展開吊桶灑水作業。

公開資料顯示，九龍縣位於四川省西部、甘孜藏族自治州東南部、貢嘎山西南，處在雅安、涼山、甘孜三市州的結合部，幅員面積6770平方公里，轄17鄉1鎮，總人口約5.2萬人。

（綜合報道）